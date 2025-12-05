Mladenovic holt in Polen zweite Kurzbahn-EM-Medaille

Luka Mladenovic hat Grund zum Jubeln!

Der Salzburger holte am Freitag in Lublin in Polen seine zweite Bronzemedaille bei den Schwimm-Europameisterschaften auf der Kurzbahn.

Der 21-Jährige verbesserte im Finale seinen am Vortag im Semifinale in 2:03,42 Min. aufgestellten österreichischen Rekord auf 2:02,48 und hatte dadruch eine halbe Sekunde Abstand auf Rang vier. Gold holte der Spanier Carles Coll Marti in 2:00,86 Min., Silber der niederländische Weltrekordhalter Caspar Corbeau in 2:01,27.

Bronze auch für Gigler

Die Bestleistung von US-Student Mladenovic über die lange Bruststrecke stand bis Donnerstag bei 2:04,84. Bei diesen Titelkämpfen heimste er bereits Bronze über 100 m Brust ein, zudem landete auch der Kärntner Heiko Gigler über 100 m Lagen auf Rang drei.

Mladenovic hat noch den Brustsprint vor sich, in dem er im Sommer das Langbahn-WM-Finale erreichte. Er hält nun inklusive aller internationalen Nachwuchsmedaillen bei neun Podestplätzen. Herausragend waren vor der Polen-Reise drei Junioren-WM-Medaillen 2022 sowie heuer im Frühsommer dreimal U23-EM-Gold.

Im weiteren Verlauf der Freitag-Finalsession tritt aus österreichischer Sicht noch Simon Bucher im Finale über 100 m Delfin sowie in Semifinali Bernhard Reitshammer über 200 m Lagen und Gigler über 100 m Kraul an.