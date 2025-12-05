Saisonfinale der Besten: Austrian Padel Masters LIVE bei LAOLA1

Das Padel-Jahr 2025 wartet zum Jahresabschluss mit einem Highlight auf. Von 6. bis 8. Dezember steigt im Padeldome Erdberg das Austrian Padel Masters.

Das Austrian Padel Masters 2025 bringt an drei Turniertagen packende Gruppenphasen, entscheidende Semifinali und zwei Finalspiele auf Topniveau. Insgesamt stehen 10.000 Euro Preisgeld bereit, aufgeteilt auf je 5.000 Euro für Frauen und Männer. Gespielt wird auf zwei Gewinnsätze mit Vorteilwertung, der Golden Point kommt beim Masters nicht zur Anwendung.

Alle Begegnungen am Finaltag auf Court 1 werden live bei LAOLA1 übertragen und von einem Kommentator begleitet. Auch Court 2 wird am Finaltag für die Zuseher:innen gestreamt, allerdings ohne Kommentar.

Austragungsort ist der PADELDOME Erdberg, der den idealen Rahmen für das Saisonfinale bietet.

Kommt es zur Titelverteidigung?

Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr einmal mehr die Frage, ob die Titelverteidiger ihre starken Leistungen wiederholen können.

Bei den Männern gehen Christoph Krenn und David Alten als Vorjahressieger an den Start und führen das Feld in Gruppe A an. Bei den Frauen holten Nina Geretschläger und Christine Seehofer-Krenn im Vorjahr den Titel. Geretschläger tritt heuer aufgrund der Babypause ihrer bisherigen Partnerin an der Seite von Alexandra Pils an und eröffnet als topgesetztes Duo die Gruppe B der Frauen.

Das Frauen-Feld verspricht Spannung vom ersten Service an. Gruppe A wird von den amtierenden österreichischen Meisterinnen Anna Schmid und Barbara Prenner angeführt, die es mit Sabrina Urban und Kristina Ophey, Nina Dürnberger und Denisa Linhartova sowie Katharina Alten und Bianca Schiffauer zu tun bekommen. In Gruppe B treten Nina Geretschläger und Alexandra Pils gegen Chiara Ambros und Lisa Marie Peleska, Stefanie Wilfling und Ingrid Resch sowie Cornelia Hebenstreit und Melina Lorenz an. Beide Gruppen sind stark besetzt und lassen enge Matches um die begehrten Semifinalplätze erwarten.

Auch das Männer-Feld präsentiert sich hochklassig. In Gruppe A treffen Christoph Krenn und David Alten auf Moritz Felber und Georg Hubich, Moritz Eiersebner und Markus Krocker sowie Lukas Labitsch und Patrick Ludwig. Gruppe B wird von Michael Brus und Bogdan Levchuk angeführt, die es mit Christopher Brunner und Björn Nareyka, Kristopher Sotiriu und Rainhard Boisits sowie Jörg Bachl und Thomas Unterhuber aufnehmen.

Der Spielplan führt am Samstagabend ab 18.00 Uhr in die ersten Gruppenmatches, setzt sich am Sonntag mit der vollständigen Gruppenphase fort und mündet am Montag in die Entscheidungsspiele.

Programm Montag, 8. Dezember 2025

10.30 Uhr

Frauen Semifinali sowie Spiele um Platz 5 und 7

12.00 Uhr

Männer Semifinali sowie Spiele um Platz 5 und 7

13.30 Uhr

Frauen Finale und Spiel um Platz 3

15.00 Uhr

Männer Finale und Spiel um Platz 3

Im Anschluss folgt die Siegerehrung der Damen und Herren.