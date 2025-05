Lara Tiefenthaler hat am Samstag bei den Ruder-Europameisterschaften im bulgarischen Plowdiw die Goldmedaille im Leichtgewichts-Einer geholt.

In der EM-Rekordzeit von 7:29:38 Minuten gewinnt die 25-jährige Wienerin (Ruderverein STAW) 2,35 Sekunden vor der Norwegerin Maia Lund und 2,38 vor der Russin Marija Schowner.

Die 25-Jährige sorgt damit für den ersten EM-Titel für den ÖRV seit Magdalena Lobnig im Einer 2016 in Brandenburg.

Tiefenthaler konnte dem Rennen ihren "Stempel aufdrücken"

Tiefenthaler jubelt über einen Start-Ziel-Sieg. "Das Rennen war genauso wie ich es mir gewünscht habe, ich konnte dem Rennen meinen Stempel aufdrücken", erklärt die frischgebackene Europameisterin.

Sie habe die ersten 1.500 m bestimmen können. "Das war sehr wichtig für mich. Ich wusste, auf den letzten 400 Metern geht es um alles und da kann noch einmal alles passieren."

Olympia-Rang zehn stuft sie höher ein

Ihren Olympiaauftritt in Paris stuft Tiefenthaler aber höher ein. "Die Olympischen Spiele im letzten Jahr waren sicher mein Karriere-Highlight, aber dies ist sicher mein Karriere-Highlight im Einer. Die harte Arbeit über den Winter hat sich ausgezahlt und ich bin sehr happy, dass ich auf der internationalen Bühne zeigen konnte, was ich drauf habe", sagt die Olympia-Zehnte im Leichtgewichts-Doppelzweier (mit Louisa Altenhuber).

Altenhuber macht nun zumindest ein Jahr Pause, daher startet Tiefenthaler derzeit nur im nicht-olympischen Leichtgewichts-Einer.

In zwei Wochen ist sie beim Weltcup in Varese im Einsatz, Saisonhöhepunkt ist die WM in Shanghai. Als langfristiges Ziel hat sie sich den Umstieg in die schweren Bootsklassen gesetzt.

Nationaltrainer Traer: "Wirklich sehr souverän"

ÖRV-Nationaltrainer Kurt Traer ist hochzufrieden. "Das ist richtig cool. Sie hat das Rennen vom ersten Schlag an dominiert und auch nicht mehr aus der Hand gegeben, das war wirklich sehr souverän. Sie wurde von ihrer Trainerin Anna (Anm. Götz) super auf das Rennen eingestellt."

Laura Swoboda und Lisa Zehetmair werden im B-Finale des Zweier Fünfte und somit Gesamt-Elfte. Para-Ruderer David Holzweber wird EM-Zehnter im Bewerb PR1 M1x.