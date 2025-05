Longines Global Champions Tour feiert Comeback in Wien

Wien ist seit jeher Austragungsort vieler sportlicher Highlights. Im September dieses Jahres dürfen sich Bewohner:innen und Gäste der österreichischen Hauptstadt über ein besonders exklusives Ereignis freuen: Vor der historischen Kulisse von Schloss Schönbrunn treten Teams im Rahmen des GCL-Team-Wettbewerbs sowie Einzelsportler:innen beim prestigeträchtigen Longines Global Champions Tour Grand Prix von Wien an insgesamt drei Turniertagen gegeneinander an.

Sportliche Spitzenleistungen und vielfältiges Programm

Besucher:innen bietet sich während des dreitägigen Turniers die Möglichkeit, hochdotierte Prüfungen auf 5*-Niveau sowie Prüfungen auf 1*-Niveau für Amateur-Reiter:innen live zu beobachten. Auch österreichische Top-Springreiter:innen wie Max Kühner und Katharina Rhomberg, die erst kürzlich in Mexico sowie in Madrid im Teamwettbewerb Erfolge erzielten, werden vor Ort erstmals wieder vor heimischem Publikum reiten. Dass Wien die drittletzte Etappe der Longines Global Champions Tour ist, verleiht dem Turnier zusätzlich eine besondere Spannung.

Neben dem sportlichen Aspekt dürfen sich Zuseher:innen auch auf beste Unterhaltung abseits des Springplatzes freuen: Im Village vor dem Platz bieten Partner:innen des Events verschiedene Programmpunkte wie etwa Operetteneinlagen anlässlich des 200-jährigen Strauß-Jubiläums. Zudem gibt es für die jüngsten Besucher:innen ein erstklassiges Kinderprogramm mit einem eigenen Mini-Spring-Parcours, Zaubershows und vielem mehr.

Die Bewerbe im Überblick

Im Mittelpunkt stehen die Bewerbe der Longines Global Champions Tour (LGCT) und der Global Champions League (GCL), die gemeinsam eine der spektakulärsten Serien im internationalen Springsport bilden. Während sich in der LGCT die besten Reiter:innen der Welt in bis zu 1,60 Meter hohen Grand-Prix-Sprüngen messen und um Preisgeld sowie Punkte für das prestigeträchtige Saisonfinale in Prag kämpfen, treten in der GCL internationale Teams mit je mindestens einem U25-Talent im Kampf um den GCL Super Cup an. Beide Serien werden parallel bei jedem Tour-Stopp ausgetragen – so auch in Wien.

Neben der Weltelite bietet das Event auch lokalen Reiter:innen und dem Nachwuchs eine Bühne: In zusätzlichen Bewerben der Kategorie CSI1* sowie in einem eigenen U25-Bewerb können sie sich vor historischer Kulisse mit der internationalen Konkurrenz messen.

Das Programm im Detail

Freitag, 26. September 2025 – GCL-Teamwettbewerb im Fokus

Der Freitag steht ganz im Zeichen der Global Champions League-Teamwettbewerbe. In zwei Runden – mit Hindernissen bis zu 1,60 Meter Höhe – kämpfen die 17 internationalen Teams um wertvolle Punkte für die Gesamtwertung. Die Ergebnisse sind entscheidend für die Startreihenfolge und Qualifikation zum Saisonfinale, den GC Prague Playoffs.

Samstag, 27. September 2025 – Grand-Prix-Qualifikation

Am Samstag stehen die Einzelwettbewerbe im Vordergrund – sowohl im CSI5*- als auch im CSI1*-Bereich. Die Starts an diesem Tag dienen auch als Qualifikation für die Grand Prix Bewerbe am Sonntag.

Sonntag, 28. September 2025 - Zwei Grand Prix Bewerbe als krönender Abschluss

Zum Finale des Turnierwochenendes stehen gleich zwei Highlights auf dem Programm: Im CSI1* Grand Prix treten die besten Amateurreiter:innen an, ehe der prestigeträchtige Longines Global Champions Tour Grand Prix folgt – mit der Weltelite des Springsports. Eine Atmosphäre, die ihresgleichen sucht – mitten im Ehrenhof des UNESCO-Welterbes Schloss Schönbrunn.

Besondere Schutzmaßnahmen für Reiter:innen und Pferde

Bei rund 9.000 erwarteten Besucher:innen bedarf es einiger ausgeklügelter Schutzmaßnahmen, um sowohl den rund 4.100 Quadratmeter großen Springplatz, den Abreiteplatz auf der Hinterseite des Schlosses mit Blick auf die Gloriette sowie die Boxen für die rund 300 Pferde auf der Hietzinger Allee entsprechend zu sichern. Dafür wurde von den Veranstaltern ein entsprechendes Konzept ausgearbeitet, damit die Plätze zwar gut einsehbar, aber für das Publikum nicht zugänglich sind. So haben die Reiter:innen und ihre Pferde auch entsprechende Rückzugsorte. Ein großes Team an Stewards sowie Securities ist darüber hinaus im Einsatz, um die pferdgerechte Haltung zu überwachen und darauf zu achten, dass Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden.

Wien Austragungsort der Tour für die nächsten drei Jahre

Die Rückkehr der Longines Global Champions Tour nach Wien ist kein Zufall: Die Veranstalter sehen in der Stadt einen Austragungsort mit besonderer Strahlkraft – geprägt von sportlicher Exzellenz, kulturellem Flair und internationaler Gastfreundschaft. Die Kulisse von Schloss Schönbrunn verleiht dem Event ein einzigartiges Ambiente und unterstreicht den Anspruch der Tour, Emotion, Innovation und Spitzenleistung zu vereinen. Auch die österreichischen Athlet:innen freuen sich auf ein Heimturnier vor begeistertem Publikum, das für besondere Stimmung und echte Gänsehautmomente sorgt.

Tickets ab sofort erhältlich

Von 08.00 Uhr morgens bis 22.00 Uhr abends finden die Bewerbe statt, einige davon werden daher auch unter Flutlicht-Beleuchtung ausgetragen – eine Stimmung, die der historischen Kulisse eine ganz besondere Atmosphäre verleiht. Tickets für die Longines Global Champions Tour von 26. bis 28. September 2025 sind – sowohl als Tagestickets oder für alle drei Tage – ab sofort in unterschiedlichen Kategorien hier erhältlich.

Weitere Informationen zum Event findest du hier: www.lgct-vienna.com