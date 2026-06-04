Isabel Posch und Anja Dlauhy haben am Donnerstag beim Liese Prokop Memorial zwei österreichische Leichtathletik-Rekorde aufgestellt.

Posch verbesserte über 100 m bei regulärem Rückenwind die 23 Jahre alte Bestmarke von Karin Mayr-Krifka in 11,10 Sek. um fünf Hundertstel. Die bisherige Bestzeit der 26-jährigen Vorarlbergerin war bei 11,39 gestanden. Die drei Jahre jüngere Niederösterreicherin Dlauhy steigerte ihre eigene ÖLV-Topmarke über 400 m Hürden von 55,82 auf 54,80 Sek.

Posch landete hinter der Tschechin Karolina Manasova (11,01) und der Deutschen Rebekka Haase (11,04) an der dritten Stelle. "Ich kann es gar nicht glauben, mit der Zeit hätte ich sicher nicht gerechnet. Es war ein Wahnsinnsrennen", sagte die Vorarlbergerin. Dlauhy wurde hinter B-Lauf-Siegerin Sofia Lavreshina aus Portugal (54,48 Sek.) Zweite.

Für Posch und Dlauhy bedeuteten die nationalen Rekorde auch die Qualifikation für die EM in Birmingham.

Diskuswurf-Ass Lukas Weißhaidinger sicherte sich mit 63,68 m seinen bereits sechsten Sieg in St. Pölten in Folge. Der Vize-Europameister von 2024 setzte sich vor dem Deutschen Marius Karges (62,79) durch.