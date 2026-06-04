Oberwarter Meltdown! Bulls erzwingen Entscheidungsspiel

Die Kapfenberg Bulls erzwingen ein Entscheidungsspiel im Finale der win2day Basketball Superliga.

In Oberwart laufen die Steirer lange einem Rückstand hinterher, in den Schlussminuten gehen die Gunners jedoch vollkommen ein. Am Ende steht ein 88:80 zugunsten der Steirer. Damit erfolgt die Entscheidung um den Meistertitel nun in einem Do-Or-Die-Spiel.

Der Titelverteidiger kann sich früh etwas absetzen und geht mit einem 30:24 in die erste Viertelpause. Im zweiten Quarter sollte der Vorsprung sogar auf zwölf Punkte anwachsen.

Gunners-Meltdown im Schlussviertel

Die Bulls kommen nach der Halbzeit jedoch besser aus der Kabine und kommen bis auf sechs Punkte heran, Oberwart findet nach dem kleinen Fehlstart jedoch wieder in die Spur. So gehen die Gunners mit einem Sechs-Punkte-Vorsprung ins vierte Viertel.

Da erleben die Gastgeber einen offensiven Meltdown: Während die Bulls immer näher kommen, erzielen die Gunners im Schlussviertel nur zwölf Punkte. Drei Minuten vor Schluss gehen die Gäste in Führung und sollten diese nicht mehr hergeben.

Damit hat Kapfenberg nun die Chance, am Samstag vor heimischem Publikum den Meistertitel nach einem 0:2-Serienrückstand zu holen.