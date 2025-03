Traurige Nachrichten von Judoka Lubjana Piovesana.

Die Wahl-Vorarlbergerin trauert um ihren jüngeren Bruder Luis.

Am vergangenen Donnerstag wird der 26-Jährige nach einem Party-Abend in Bristol als vermisst gemeldet. So stieg Piovesana nach dem Feiern alleine in ein Uber-Auto. Kurz darauf rief er seine Freundin mehrere Male, um 3:00 Uhr auch die Polizei, er sei in Gefahr.

Kurze Zeit später wurde er auf der Autobahn gesichtet, ehe sich seine Spur verläuft.

Nun herrscht traurige Gewissheit. Wie die Olympionikin von 2024 auf "Instagram" bekannt gibt, wurde ihr Bruder leblos aufgefunden.