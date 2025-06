Darts: Dieses Duo vertritt Österreich beim World Cup

Am Donnerstag, dem 12. Juni, gibt es wieder Doppel-Action im Dartszirkus.

Der World Cup of Darts geht zum 15. Mal über die Bühne. Das Turnier ist das einzige im Kalender, bei dem die Spieler im Doppel antreten und erfreut sich deshalb großer Beliebtheit.

Die Österreicher sorgten im Vorjahr mit dem Finaleinzug für eine echte Sensation, England verhinderte schlussendlich aber den ganz großen Wurf. Österreichs Doppel hört auch in diesem Jahr wieder auf den Namen Suljovic-Rodriguez.

15. Teilnahme vs. Debüt

Doch Mensur Suljovic (53) tritt heuer nicht mit Rowby-John Rodriguez (31), sondern mit seinem jüngeren Bruder Rusty-Jake, an. Für ihn ist es das Debüt im World Cup, während "The Gentle" zum 15. Mal am Start ist.

Der 24-jährige Rodriguez und Suljovic sind aktuell die einzigen heimischen Tourcard-Holder. Beide kamen in diesem Jahr aber noch nicht richtig in die Gänge.

Österreichs Darts-Duo bekommt es in der Gruppenphase mit den starken Australiern (Damon Heta und Simon Whtilock) sowie Spanien (Daniel Zapata Castillo und Ricardo Fernández Carballo) zu tun.

Alle Darts-Weltmeister der PDC-Geschichte