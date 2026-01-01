NEWS

Box-Star nach schwerem Unfall aus Krankenhaus entlassen

Anthony Joshua verlor bei dem Unfall zwei enge Freunde.

Der britische Box-Star Anthony Joshua ist nach einem schweren Autounfall in Nigeria aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Entsprechende Informationen bestätigte sein Management der Nachrichtenagentur AP. Demnach habe Joshua am Mittwochabend (Ortszeit) die Klinik verlassen. In den kommenden Tagen werde er in Nigeria bleiben, teilte Joshuas Promoter mit.

In einer Mitteilung der regionalen Regierungsbehörden vom Mittwoch hieß es: "Anthony und seine Mutter waren heute Nachmittag im Bestattungsinstitut in Lagos, um seinen beiden verstorbenen Freunden die letzte Ehre zu erweisen, während sie für die für den späteren Abend geplante Rückführung vorbereitet wurden."

Der 36-jährige Joshua war am Montag in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Er selbst erlitt nur leichte Verletzungen, doch sein persönlicher Trainer sowie sein Krafttrainer starben.

Joshua, der als Sohn nigerianischer Einwanderer in Großbritannien aufwuchs, war von der Wirtschaftsmetropole Lagos unterwegs zu einem Besuch bei seiner Mutter in Sagamu. Nach Angaben der örtlichen Behörden war ein Reifen des Fahrzeugs geplatzt, das daraufhin mit hoher Geschwindigkeit gegen einen stehenden Lastwagen prallte.

