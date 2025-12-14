Deutschland GER
Norwegen NOR
Endstand
20:2311:11 , 9:12
NEWS
Norwegen krönt sich zum Weltmeister im Frauen-Handball
Die norwegischen Damen dürfen sich nach einem harten Kampf im WM-Finale gegen Deutschland über den fünften WM-Titel freuen. Deutschland verpasst die erste WM-Goldmedaille nach 32 Jahren nur ganz knapp.
Norwegens Handballerinnen bleiben das Maß aller Dinge.
Am Sonntag behielten die Europameisterinnen und Olympiasiegerinnen 2024 im WM-Finale in Rotterdam gegen Deutschland mit 23:20 (11:11) die Oberhand und setzten sich zum insgesamt fünften Mal die WM-Krone auf.
Die DHB-Auswahl scheiterte im Kampf um das erste WM-Gold seit 1993 knapp.
Bronze holte sich Frankreich mit einem 33:31 nach Verlängerung über Co-Gastgeber Niederlande. Für Österreichs junge wie ersatzgeschwächte Auswahl hatte das Turnier mit der Hauptrunde und Rang 16 geendet.