U19-EM: ÖHB-Frauen kassieren Debakel im Kampf um Bronze

Österreichs weiblichem Handball-Nationalteam ist bei der U19-EM in Montenegro eine Top-drei-Platzierung verwehrt geblieben.

Die Österreicherinnen schlitterten am Sonntag im "kleinen Finale" in Podgorica gegen Dänemark in ein 14:38-(6:17)-Debakel.

Rang vier kann sich für die von Miro Barisic gecoachte ÖHB-Auswahl, die am Freitag im Halbfinale gegen Spanien mit 23:28 verloren hatte, aber trotzdem sehen lassen.

Für Dänemark ist es nach Silber bei der Europameisterschaft 2023 hingegen die zweite Medaille in Folge.

Im Finale am Sonntagabend stehen sich Deutschland und Spanien gegenüber.