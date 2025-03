ÖHB-Frauen: Das sind die Gegnerinnen bei der EM-Quali

Österreichs Handball-Frauenteam trifft in der Qualifikation zur EM 2026 auf Spanien, Griechenland und Israel.

Bei der Auslosung im rumänischen Cluj-Napoca am Donnerstag wurde die ÖHB-Auswahl dabei aus Topf zwei gezogen.

Die ersten zwei Teams aller sechs Quali-Gruppen sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für die Endrunde im Dezember des kommenden Jahres, die in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei ausgetragen wird.

Neben den fünf Ausrichternationen sind auch die jüngsten EM-Medaillengewinner Norwegen, Dänemark und Ungarn fix für die EM qualifiziert.

"Unser Ziel ist die EURO 2026"

Österreichs Teamchefin Monique Tijsterman war mit dem Los zufrieden. "Ich freue mich auch, dass wir Spanien aus Topf 1 zugelost bekommen haben, da wir gerade erst gegen sie gespielt haben. Griechenland hat in den letzten Jahren einige Schritte gemacht, Israel ist für mich noch ein wenig eine Unbekannte", meinte die Niederländerin.

Die ersten Spiele werden im Oktober ausgetragen.

Ziel sei ganz klar ein Platz unter den Top zwei, so Tijsterman. Auch ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser betonte: "Unser Ziel ist die EURO 2026. Ich denke wir haben gegen jede Nation in dieser Gruppe unsere Chancen, selbst zuhause gegen Spanien." Gegen die Ibererinnen unterlagen die Österreicherinnen in einem Testspiel zuletzt 25:32.

Katarina Pandza und Co. bestreiten am 10. und 13. April zwei Play-off-Spiele gegen die Türkei um das Ticket für die WM 2025.