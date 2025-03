Mit fünf Debütantinnen kassiert Österreichs neuformiertes Handball-Nationalteam der Frauen eine 25:26-Niederlage gegen Argentinien.

In einem Spiel der vergebenen Chancen sticht Kreisläuferin Aurelie Egbaimo am Freitag mit sechs Treffern heraus. Sie gibt wie Andrea Barnjak, Emilia Brändle, Martina Maticevic und Denise Kaufmann ihr A-Team-Debüt beim freundschaftlichen Drei-Nationen-Turnier in Spanien.

Am Samstag (20:00 Uhr) trifft das ÖHB-Team in Manzanares auf den Gastgeber. Im April geht es im WM-Playoff gegen die Türkei.

"Natürlich geht man in jedes Spiel, um zu gewinnen. Gleichzeitig befinden wir uns mitten in einem Umbruch und damit lag auch mehr Druck auf den erfahrenen Spielerinnen. Den neuen und jungen Spielerinnen haben wir bewusst viel Spielzeit gegeben, um sich einzufinden und Erfahrung zu sammeln und sie haben das heute gut gemacht. Ich bin einerseits mit einigen Dingen im Spiel zufrieden, andererseits muss man das Spiel nachhause bringen, wenn man kurz vor Spielende mit zwei Toren führt", lautet das Fazit von Teamchefin Monique Tijsterman.