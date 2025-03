Stark! ÖHB-Team punktet gegen Deutschland

Was für ein Spiel von Österreichs Handball-Nationalteam! Die Truppe von Teamchef Ales Pajovic ringt Deutschland in der EM-Qualifikation ein 26:26-Remis ab und holt einen Punkt gegen die Nachbarn.

Das ÖHB-Team startet unterstützt vom lautstarken Anhang in der Wiener Steffl-Arena mutig und liegt in der Anfangsphase sogar 3:2 voran. Dann legen die Deutschen zu und ziehen bis zur Pause auf 13:11 davon.

Die Deutschen können sich auch stets auf ihren Weltklasse-Keeper Andreas Wolff verlassen, der mehrmals mit wichtigen Paraden zur Stelle ist. Ihren Vorsprung können die Gäste lange gut verwalten und ziehen zwischendurch sogar auf plus drei davon.

Frimmel macht sich zum Mann des Tages

Der Turnaround gelingt Österreich in den letzten zehn Minuten, als Torhüter Constantin Möstl zwei Siebenmeter in Folge hält. In Minute 56 kann Frimmel dann erstmals ausgleichen (24:24).

In der Schlussminute macht Österreich dann noch einmal Druck und bekommt 19 Sekunden vor Schluss einen Siebenmeter zugesprochen.

Kapitän Frimmel tritt an und verwertet sicher, der abschließende Versuch der Deutschen geht daneben und das ÖHB-Team bejubelt einen wichtigen Punkt gegen Deutschland.

Damit bleibt Deutschland weiterhin einen Zähler vor Österreich in Quali-Gruppe 7.

