NEWS

Trio schlägt in Kenia ab - Straka folgt der Einladung von Woods

DP World Tour gastiert mit 3 Österreichern in Afrika, die Weltstars reisen zum 100. "Genesis Invitational" in den Riviera Country Club nach Pacific Palisades.

Trio schlägt in Kenia ab - Straka folgt der Einladung von Woods Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach den Turnieren in Saudi-Arabien, Bahrain und Katar übersiedelt Europas höchste Golf-Tour nach Afrika.

Nairobi, Stellenbosch und Johannesburg heißen bis 8. März die nächsten Stationen für Österreichs Top-Trio im Schatten von Sepp Straka.

Die "Magical Kenya Open" werden vor spektakulärer Kulisse in Nairobi gespielt. Das afrikanische Flair in Kenias Hauptstadt sorgt für ein besonderes Turniererlebnis.

Lukas Nemecz rutscht als Reservist ins Turnier

Auf die Österreicher Maximilian Steinlechner (Bild, Nummer 246 der Weltrangliste), Bernd Wiesberger (Nr. 374) und Lukas Nemecz (Nr. 530) wartet ein anspruchsvoller Kurs. Der Steirer Nemecz ist als erster Reservist noch ins Event gerutscht.

CANAL+ überträgt alle vier Runden aus Nairobi.

Kommentator Andreas Trippolt erklärt im Vorfeld: "Mit Wiesberger ist ein Routinier und mit Steinlechner ein Newcomer dabei. Nach den eher zurückhaltenden Ergebnissen zum Saisonstart wollen die Österreicher nun alle Komponenten ihres Spiels auf Topniveau zusammenfügen, um möglichst weit vorne am Leaderboard anzuklopfen. Die Kulisse in Kenia verspricht jedenfalls spektakulär zu werden."

Rückkehr in den Riviera Country Club

Rückkehr in den Riviera Country Club
Sepp Straka ist in Topform
Foto: ©GETTY

In den Abend- bzw. Nachtstunden richtet sich der Blick der Golf-Fans von Donnerstag bis Sonntag nach Kalifornien.

Das Genesis Invitational ist eines der prestigeträchtigsten Turniere der US PGA Tour. Das Event wird 2026 bereits zum 100. Mal ausgetragen und kehrt nach einem Jahr Pause zurück in den legendären Riviera Country Club in Pacific Palisades.

Veranstaltet wird das 2. Signature Event des Jahres von der Tiger Woods Foundation. Wie zuletzt in Pebble Beach ist ein Weltklassefeld mit großen Namen am Start.

"Scheffler bei gutem Start der Topfavorit!"

Für CANAL+ kommentiert Michael Berger. Der Wiener erwartet wieder Hochspannung bis zum letzten Putt.

"Sepp hat großartig gespielt und ist reif für den Sieg. Hat Scottie Scheffler einen guten Start ins Turnier, ist er wohl nur schwer zu schlagen. Gut zwei Dutzend Top-Stars sind aktuell in der Lage zu gewinnen. Eine Prognose wage ich aber nicht, denn jedes Loch ist auf einem der besten 50 Plätze der Welt eine neue Herausforderung", prophezeit der 68-Jährige.

Live-Übertragungen im Überblick

Donnerstag, 19. Februar:

  • 11:00 Uhr: DP World Tour – Magical Kenya Open, Tag 1, Early Coverage

  • 13:00 Uhr: DP World Tour – Magical Kenya Open, Tag 1 (Kommentar: Andreas Trippolt)

  • 16:15 Uhr: PGA TOUR – The Genesis Invitational, Tag 1, Early Coverage

  • 22:00 Uhr: PGA TOUR – The Genesis Invitational, Tag 1 (Kommentar: Michael Berger)

Freitag, 20. Februar:

  • 11:00 Uhr: DP World Tour – Magical Kenya Open, Tag 2, Early Coverage

  • 13:00 Uhr: DP World Tour – Magical Kenya Open, Tag 2 (Kommentar: Andreas Trippolt)

  • 16:15 Uhr: PGA TOUR – The Genesis Invitational, Tag 2, Early Coverage

  • 22:00 Uhr: PGA TOUR – The Genesis Invitational, Tag 2 (Kommentar: Michael Berger)

Samstag, 21. Februar:

  • 10:30 Uhr: DP World Tour – Magical Kenya Open, Tag 3, Early Coverage

  • 12:00 Uhr: DP World Tour – Magical Kenya Open, Tag 3 (Kommentar: Andreas Trippolt)

  • 16:15 Uhr: PGA TOUR – The Genesis Invitational, Tag 3, Early Coverage

  • 21:30 Uhr: PGA TOUR – The Genesis Invitational, Tag 3 (Kommentar: Michael Berger)

Sonntag, 22. Februar:

  • 09:30 Uhr: DP World Tour – Magical Kenya Open, Tag 4, Early Coverage

  • 11:30 Uhr: DP World Tour – Magical Kenya Open, Tag 4 (Kommentar: Andreas Trippolt)

  • 15:45 Uhr: PGA TOUR – The Genesis Invitational, Tag 4, Early Coverage

  • 21:00 Uhr: PGA TOUR – The Genesis Invitational, Tag 4 (Kommentar: Michael Berger)

Mehr zum Thema

ÖSV-Frauen brauchen Aufholjagd für Slalom-Medaille

ÖSV-Frauen brauchen Aufholjagd für Slalom-Medaille

Olympia
4
Kombinierer kämpfen im Teamsprint um die Medaille

Kombinierer kämpfen im Teamsprint um die Medaille

Olympia
Olympia LIVE: Die Teamsprint-Entscheidungen im Langlauf

Olympia LIVE: Die Teamsprint-Entscheidungen im Langlauf

Olympia
Österreichs Langlauf-Teams stehen im Sprint-Finale

Österreichs Langlauf-Teams stehen im Sprint-Finale

Olympia
1
Nach schwerem Sturz: Baumgartner will ins Halfpipe-Finale

Nach schwerem Sturz: Baumgartner will ins Halfpipe-Finale

Olympia
Hund auf der Strecke!

Hund auf der Strecke!

Olympia
1
Marco Rossi: "Das war vielleicht nicht die beste Entscheidung"

Marco Rossi: "Das war vielleicht nicht die beste Entscheidung"

NHL
1

Kommentare

US PGA Tour DP World Tour Österreich Katar Kalifornien Pebble Beach Sepp Straka Bernd Wiesberger Bahrain Lukas Nemecz Tiger Woods PGA Tour World Tour Scottie Scheffler Johannesburg Pacific Palisades Kenya Open Michael Berger Maximilian Steinlechner