Trio schlägt in Kenia ab - Straka folgt der Einladung von Woods

In den Abend- bzw. Nachtstunden richtet sich der Blick der Golf-Fans von Donnerstag bis Sonntag nach Kalifornien.

Das Genesis Invitational ist eines der prestigeträchtigsten Turniere der US PGA Tour. Das Event wird 2026 bereits zum 100. Mal ausgetragen und kehrt nach einem Jahr Pause zurück in den legendären Riviera Country Club in Pacific Palisades.

Veranstaltet wird das 2. Signature Event des Jahres von der Tiger Woods Foundation. Wie zuletzt in Pebble Beach ist ein Weltklassefeld mit großen Namen am Start.

"Scheffler bei gutem Start der Topfavorit!"

Für CANAL+ kommentiert Michael Berger. Der Wiener erwartet wieder Hochspannung bis zum letzten Putt.

"Sepp hat großartig gespielt und ist reif für den Sieg. Hat Scottie Scheffler einen guten Start ins Turnier, ist er wohl nur schwer zu schlagen. Gut zwei Dutzend Top-Stars sind aktuell in der Lage zu gewinnen. Eine Prognose wage ich aber nicht, denn jedes Loch ist auf einem der besten 50 Plätze der Welt eine neue Herausforderung", prophezeit der 68-Jährige.

Live-Übertragungen im Überblick

Donnerstag, 19. Februar:

11:00 Uhr: DP World Tour – Magical Kenya Open, Tag 1, Early Coverage

13:00 Uhr: DP World Tour – Magical Kenya Open, Tag 1 (Kommentar: Andreas Trippolt)

16:15 Uhr: PGA TOUR – The Genesis Invitational, Tag 1, Early Coverage

22:00 Uhr: PGA TOUR – The Genesis Invitational, Tag 1 (Kommentar: Michael Berger)

Freitag, 20. Februar:

11:00 Uhr: DP World Tour – Magical Kenya Open, Tag 2, Early Coverage

13:00 Uhr: DP World Tour – Magical Kenya Open, Tag 2 (Kommentar: Andreas Trippolt)

16:15 Uhr: PGA TOUR – The Genesis Invitational, Tag 2, Early Coverage

22:00 Uhr: PGA TOUR – The Genesis Invitational, Tag 2 (Kommentar: Michael Berger)

Samstag, 21. Februar:

10:30 Uhr: DP World Tour – Magical Kenya Open, Tag 3, Early Coverage

12:00 Uhr: DP World Tour – Magical Kenya Open, Tag 3 (Kommentar: Andreas Trippolt)

16:15 Uhr: PGA TOUR – The Genesis Invitational, Tag 3, Early Coverage

21:30 Uhr: PGA TOUR – The Genesis Invitational, Tag 3 (Kommentar: Michael Berger)

Sonntag, 22. Februar: