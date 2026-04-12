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Van Aert gewinnt Paris-Roubaix im Zielsprint vor Pogacar

Der Belgier schnappt sich in einem packenden Zielsprint am Ende zum ersten Mal den Sieg im Klassiker.

Van Aert gewinnt Paris-Roubaix im Zielsprint vor Pogacar Foto: © GETTY
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Der Belgier Wout van Aert hat nach einem packenden Zielsprint gegen Radsport-Superstar Tadej Pogacar zum ersten Mal den Klassiker Paris-Roubaix gewonnen.

In einem von Defekten geprägten Rennen über 258,3 Kilometern und 30 Kopfsteinpflaster-Sektoren hatte der 31-Jährige im Zweiersprint die schnelleren Beine und entschied die 123. Ausgabe des prestigeträchtigen Eintagesrennens für sich.

Pogacar verpasste es, alle fünf Radsport-Monumente hintereinander zu gewinnen.

Reifenschaden für Mitfavorit

Wie im Vorjahr belegte Pogacar bei dem als "Hölle des Nordens" bekannten Rennen zwischen Compiegne und Roubaix den zweiten Platz und muss damit auf sein fünftes Monument warten.

Der niederländische Mitfavorit Mathieu van der Poel, der Sieger der drei vergangenen Ausgaben, musste sich nach einem Reifenschaden und einer langen Aufholjagd mit dem vierten Platz hinter Jasper Stuyven begnügen.

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