NEWS

Straka übernimmt vor dem Schlusstag auf den Bahamas die Führung

Österreichs Golf-Star belohnt sich nach einer starken Runde bei der Hero World Challenge auf den Bahamas mit der Spitzenposition.

Straka übernimmt vor dem Schlusstag auf den Bahamas die Führung Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Österreichs Golf-Star Sepp Straka kämpft bei der mit 5 Mio. US-Dollar dotierten Hero World Challenge auf den Bahamas um den Turniersieg.

Der Ryder-Cup-Sieger spielte beim Einladungsturnier von Tiger Woods zum Saisonabschluss mit einer 64 auf dem Par-72-Kurs seine bisher beste Runde und liegt vor dem Schlusstag sogar an der Spitze des nur 20 Mann starken Elitefeldes.

Straka mit einem Schlag voran

Der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler aus den USA sitzt Straka (199) einen Schlag zurück im Nacken. Der Schwede Alex Noren und der Japaner Hideki Matsuyama teilen sich Platz drei (202).

Nach einer 66er- und 69er-Runde wusste Straka im dritten Umlauf mit zwei Eagles und vier Birdies zu begeistern. Schlechter als Par spielte der 32-Jährige keines der 18 Löcher.

Auf der DP World Tour in Melbourne ist Bernd Wiesberger nach drei Runden 24. Beim LPGA-Qualifikationsturnier in Mobile/Alabama verbesserte sich Emma Spitz nach einer 70 auf Runde zwei auf Position 29.

Rekorde für die Ewigkeit: Diese Bestmarken sind unerreichbar

Fußball - Tore in einem Kalenderjahr (91)
Fußball - Tore bei einer WM-Endrunde (13)

Slideshow starten

44 Bilder

Mehr zum Thema

Straka bei Woods-Turnier auf Bahamas weiter mit Siegchancen

Straka bei Woods-Turnier auf Bahamas weiter mit Siegchancen

Golf
Gigler mit erneutem österreichischen Schwimm-Rekord im EM-Finale

Gigler mit erneutem österreichischen Schwimm-Rekord im EM-Finale

Mehr Sport
Souverän! PSG bleibt im Spitzenkampf an Lens dran

Souverän! PSG bleibt im Spitzenkampf an Lens dran

International
Barcelona gewinnt Acht-Tore-Spektakel bei Betis

Barcelona gewinnt Acht-Tore-Spektakel bei Betis

La Liga
2
Riesige Arenen! Hier bestreitet Österreich seine WM-Gruppenspiele

Riesige Arenen! Hier bestreitet Österreich seine WM-Gruppenspiele

ÖFB-Team
6
Rieds erster BL-Sieg bei Rapid: "Wollten Geschichte schreiben!"

Rieds erster BL-Sieg bei Rapid: "Wollten Geschichte schreiben!"

Bundesliga
3
Scheib nach Ausfall in Tremblant: "Sicher tut das weh"

Scheib nach Ausfall in Tremblant: "Sicher tut das weh"

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Golf Sepp Straka