Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG FC Stade Rennes FC Stade Rennes REN
Endstand
5:0
2:0 , 3:0
NEWS

Souverän! PSG bleibt im Spitzenkampf an Lens dran

Die Pariser kehren in der Ligue 1 schnell auf die Siegerstraße zurück. Lens und ÖFB-Legionär Baidoo bejubeln den fünften Ligaerfolg in Folge und bleiben Spitzenreiter.

Souverän! PSG bleibt im Spitzenkampf an Lens dran Foto: © GETTY
Paris Saint-Germain bezwingt Stade Rennes am 15. Spieltag der Ligue 1 mit einem lockeren 5:0-Heimerfolg.

PSG darf sich dabei über eine 2:0-Pausenführung freuen. Khvicha Kvaratskhelia (28.) und Senny Mayulu (39.) sorgen für zufriedene Gesichter auf der PSG-Bank.

Auch nach dem Seitenwechsel agiert die Heimischen effektiver. Kvaratskhelia sorgt mit seinem Doppelpack (67.) für einen komfortablen 3:0-Vorsprung. PSG-Youngster Ibrahim Mbaye (88.) und Goncalo Ramos (90+1.) besorgen in der Schlussphase den klaren Heimerfolg.

Allerdings genügt der Heimerfolg nicht für die Tabellenspitze.

Lens verteidigt die Tabellenführung

Denn RC Lens feiert einen knappen 2:1-Auswärtserfolg beim FC Nantes. Dabei verspielt der Klub von ÖFB-Legionär Samson Baidoo zunächst eine 1:0-Führung. Letztlich trifft aber Wesley Said (81.) in der Schlussphase zum sechsten Erfolg in der Lique 1 in Folge.

Samson Baidoo unterstützt dabei die Defensive in der Innenverteidigung über die gesamte Spielzeit.

Damit bleibt Lens (34 Pkt.) knapp mit einem Punkt Vorsprung vor PSG (33) an der Tabellenspitze.

