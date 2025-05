Premiere! Austragungsort für Austrian Alpine Open 2026 fix

Das Golfturnier Austrian Alpine Open findet im kommenden Jahr in Kitzbühel statt.

Das gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt. Das 2,75-Mio.-Dollar-Event der DP World Tour, das diese Woche sein Comeback in Henndorf am Wallersee feiert, wird somit erstmals in Tirol ausgetragen.

Gespielt wird im GC Kitzbühel-Schwarzsee. In der Folge wechseln sich die Salzburger (Gut Altentann) und die Tiroler ab. Der Vertrag mit der Tour läuft vorerst über vier Jahre (bis 2028) mit einer Option auf Verlängerung.

Das genaue Turnier-Datum für 2026 wird erst im Spätsommer fixiert, nach Tour-Angaben soll das Event aber weiterhin Ende Mai oder Anfang Juni stattfinden.

