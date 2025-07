Interwetten Open bringt Europas Top-Talente nach Schladming

Neben Interwetten beteiligt sich auch das Land Steiermark an diesem Event, ebenfalls der Österreichische Golf Verband und der Tourismusverband Schladming-Dachstein.

So war es möglich, den Verantwortlichen der hotelplanner Tour auch die Zusage für die Austragung des Turnieres zu geben. Die wiederum schickten Turnierdirektor Stewart Hall aus England nach Schladming, um den Platz sportlich abzunehmen. Nachdem dieser Punkt sehr rasch positiv zu Gunsten der Veranstalter entschieden wurde, begann das Team rund um Franz Wittmann mit den Vorbereitungen der Interwetten Open 2025.

Spektakuläre Präsentation des Turniers auf dem Dachstein-Gletscher

Um dem zweitgrößten Golfturnier in Österreich auch einen spektakulären Start zu geben, erfolgte der Startschuss auf der Aussichtsplattform am Dachstein in fast 3.000 Meter Höhe im Beisein des Veranstalters, des ÖGV, sowie Sponsoren- und Medienvertreter.