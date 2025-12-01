NEWS

Paukenschlag! Vikings verlieren Meistertitel an Dragons

Den Vienna Vikings wird der Meistertitel nach Strafverifizierung aberkannt. Sie hatten einen nicht einsatzberechtigten Spieler eingesetzt.

Paukenschlag! Vikings verlieren Meistertitel an Dragons Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Die Danube Dragons sind nachträglich zum österreichischen Meister im American Football bestimmt worden.

Die Wiener profitierten von der Strafverifizierung von Partien der Vienna Vikings, die einen nicht einsatzberechtigten Spieler eingesetzt hatten.

Die Spiele mit dem betroffenen Akteur wurden laut Presseaussendung des American Football Verbands (AFBÖ) von Montag mit 0:35 gewertet. Die Wikinger verpassten dadurch das Play-off und verlieren ihren 16. Meistertitel.

Gut vier Monate nach der 17:27-Niederlage gegen den Erzrivalen in der Austrian Bowl XL in St. Pölten erhalten die Danube Dragons nachträglich ihren insgesamt vierten Meistertitel nach 2010, 2022 und 2023.

Austrian Bowl wird nicht vergeben

Sie sind nach der Strafverifizierung einiger Vikings-Spiele Sieger des Grunddurchgangs, der für die Bestimmung des Meisters herangezogen wird. Die Austrian Bowl XL wird dagegen "als nicht ausgetragen gewertet und für das Jahr 2025 nicht vergeben", hieß es in der AFBÖ-Aussendung.

Der nationale Verband war demnach von einem Mitglied ersucht worden, die Einstufung eines Spielers der Vienna Vikings zu überprüfen. "Dabei hat sich herausgestellt, dass der Spielerpassantrag in einem entscheidenden Punkt unrichtig gestellt wurde", gab der AFBÖ bekannt.

Die 30 größten Monster-Verträge der NFL

#30 - Garrett Wilson (New York Jets)
#29 - D.K. Metcalf (Pittsburgh Steelers)

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Signiertes Detroit Lions Jersey von Amon-Ra St. Brown

Signiertes Detroit Lions Jersey von Amon-Ra St. Brown

Promotion
Raimanns Colts kassieren bittere Niederlage gegen Houston

Raimanns Colts kassieren bittere Niederlage gegen Houston

Football
Zwei Klubs mit Minus: Die Jahresbilanzen der Bundesligisten

Zwei Klubs mit Minus: Die Jahresbilanzen der Bundesligisten

Bundesliga
Gewissheit: Austrias Manprit Sarkaria schwer verletzt

Gewissheit: Austrias Manprit Sarkaria schwer verletzt

Bundesliga
13
Robert Weinstabl findet neuen Job

Robert Weinstabl findet neuen Job

Fußball
Christopher Drazan übernimmt erstmals Cheftrainerposten

Christopher Drazan übernimmt erstmals Cheftrainerposten

Fußball
5
Wadenbeinbruch: Weltfußballerin Bonmati fällt lange aus

Wadenbeinbruch: Weltfußballerin Bonmati fällt lange aus

Frauen-Fußball
Kommentare

Kommentare

American Football Vienna Vikings Danube Dragons