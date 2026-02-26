NEWS

Übernimmt Xavi einen WM-Teilnehmer?

Der Spanier ist seit über eineinhalb Jahren ohne Klub. Nun kommen Gerüchte über ein Nationaltrainer-Engagement auf.

Fährt Barca-Legende Xavi als Teamchef zur WM 2026?

Seit seinem Aus beim FC Barcelona im Sommer 2024 ist der Spanier ohne Klub. Dies könnte nun die marokkanische Nationalmannschaft ausnutzen.

Denn wie die spanische Sportzeitung "Marca" berichtet, sei Xavi Topfavorit auf den Teamchef-Posten des WM-Halbfinalisten von 2022. Aktuell bekleidet Walid Regragui, seit Sommer 2022 im Amt, noch diese Position. Laut dem Bericht stehe der Trainer allerdings vor dem Aus.

Im vergangenen Sommer soll sich Xavi schon als Indien-Teamchef beworben haben. Aus finanziellen Gründen habe sich der Verband aber gegen die Barca-Legende entschieden.

