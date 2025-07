Vienna Vikings: Das ist der finale Roster für die ELF-Saison

Die Signing Deadline ist vorbei, der finale Roster der Vienna Vikings steht!

Ab sofort dürfen keine weiteren Athleten unter Vertrag genommen werden - einzige Ausnahme ist ein verletzter Quarterback, der auch bis zum Saisonende noch ersetzt werden dürfte. Der Transferendspurt hat auch die General Manager und Head Coaches auf Trab gehalten.

"Da spielst du im Kopf Szenarien durch"

"Wir haben eine maximalen Roster von 65 Spielern, davon dürfen wir 10 Spots mit Import Players besetzen. Das ist bekannt. Der Rest sind Home Grown Spieler, zu denen im heurigen Jahr auch italienische Athleten zählen, die aus einer fix definierten Region Italiens kommen", sagt Vikings-Head-Coach Chris Calaycay.

"Die Roster Spots will man natürlich immer so smart wie möglich füllen, um für die den Rest der Season personell gewappnet zu sein - basierend auf Needs, vor allem durch Verletzungen bedingt, und im Hinblick auf qualitative Kadertiefe. Da spielst du im Kopf Szenarien durch und willst so optimal wie möglich auf sämtliche Eventualitäten vorbereitet sein", sagt er weiter.

"Akribische Vorbereitung ist wichtig, ändert aber auch nichts daran, dass innerhalb von 48 Stunden nach dem Abpfiff in Paris trotzdem mit Hochdruck an der Lizenzierung der Athleten gearbeitet werden musste", so GM Lenard Oberladstätter.

"Wir bedanken uns bei Devin Taylor und Viljo Lempinen, die die verletzten Spieler Dennis und Laalo ersetzen und einen entscheidenden Beitrag zum bisherigen Erfolgen geleistet haben. Weiters wünschen wir unseren verletzten Spielern natürlich alles erdenklich Gute und eine schnelle Genesung. Ein herzliches Welcome bzw. Welcome Back an alle Roster Additions", so Head Coach Chris Calaycay.

Vienna Vikings Roster Moves, Week 10

Activated from IR:

DB Elmeri Laalo

DB Amani Dennis

Placed on IR:

DL Florian Grünsteidl

WR Andrea Serra

DB Rocco Zucchelli

DB Linus Gantar

Released:

DB Devin Taylor

DB Viljo Lempinen

Signed:

DE Leon Balogh

OL Aleksandar Milanovic

DL Maxi Hradecny

DB Christop Kellner

DB Valentin Reissner

DB Moritz Koschak

LB Valentin Bader

WR Matteo Mozzanica

Diese Fußballer wechselten in den American Football