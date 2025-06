Bei Maierhofer-Debüt: Klarer Vikings-Sieg gegen Raiders

Die Vienna Vikings haben das "Battle of Austria" gegen die Raiders Tirol überlegen gewonnen und damit auch das vierte Saisonspiel in der European League of Football (ELF).

Beim Debüt des ehemaligen ÖFB-Teamspielers Stefan Maierhofer als Vikings-Kicker feierten die Wiener am Samstag in der Generali-Arena vor 10.275 Zuschauern einen 41:7-Kantersieg.

Damit entschieden die Wikinger auch das siebente Duell mit den Raiders in der europäischen Football-Königsklasse für sich.

Vikings-Quarterback Holmes überzeugt

Vikings-Quarterback Ben Holmes überzeugte in Wien-Favoriten mit fünf geworfenen Touchdown-Pässen, drei davon auf den Salzburger Noah Touré. Einmal lief der US-Amerikaner zudem selbst in die Endzone.

Für die Tiroler, bei denen Quarterback N'Kosi Perry kein erfolgreiches Comeback anstelle des verletzten Stamm-Spielmachers Conor Miller feierte, war es hingegen die zweite Niederlage im vierten Saisonspiel.

Kick-off von Maierhofer

Maierhofer eröffnete das Duell der heimischen Erzrivalen mit einem ideal platzierten Kick-off über 63 Yards. Der 42-jährige Ex-Torjäger von Rapid, Salzburg und Wolverhampton, der von den Wienern wegen seiner Schusskraft verpflichtet worden war, durfte aber keine Field Goals oder Extrapunkte versuchen. Diese Aufgabe war Kicker-Kollege Oskar Herz vorbehalten.

Bei guter Stimmung auf den Tribünen brachte Touré die Gastgeber früh in Führung. Auch mit dem einsetzenden Regen behielten die Vikings die Oberhand und legten durch Touchdowns von Nils Keimel, zweimal Touré, Florian Bierbaumer und Holmes nach.

Der von den Vikings-Fans lautstark angefeuerte Maierhofer durfte den Football insgesamt dreimal wegkicken, einmal fiel sein Versuch knapp zu kurz aus.

