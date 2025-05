Football: Vikings angeln sich Ex-Seahawks-Linebacker

presented by

Prominenter Neuzugang bei den Vienna Vikings!

Wie die Wiener am Montag bekanntgeben, konnte man sich die Dienste von Linebacker Aaron Donkor sichern und den 30-Jährigen in die Bundeshauptstadt lotsen.

Der Deutsche mit ghanaischen Wurzeln kam im Jahr 2016 zu einem Stammplatz bei den Düsseldorf Panthern.

Von den USA zurück nach Deutschland

Im Frühjahr 2017 zog es ihn in die USA, wo er im Rahmen des Förderprogramms IPPP, das Spielern außerhalb der USA ermöglicht in der NFL anzudocken, im Jahr 2021 zu den Seattle Seahawks kam.

Nachdem sich Donkor in den USA jedoch nicht final durchsetzen konnte, folgte im vergangenen Jahr der Wechsel zurück nach Deutschland.

Mit Rhein Fire gewann der 30-Jährige die European League of Football (ELF). Nun dockt Donkor bei den Vikings an und schlägt seine Zelte in der Bundeshauptstadt auf.

