Suche
    news

    Das ist der Spielplan für BC Vienna in der ABA League

    Die Wiener werden Österreich erstmals in der Geschichte in der multinationalen Liga vertreten. Zum Auftakt gibt es ein Heimspiel gegen einen slowenischen Klub.

    Das ist der Spielplan für BC Vienna in der ABA League Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Die ABA League (Adriatic Basketball Association) hat den Spielplan für die Saison 2025/26 veröffentlicht.

    Mit BC Vienna ist erstmals auch ein österreichischer Klub in der multinationalen Liga dabei. Die Wiener werden die nächsten drei Jahre in der ABA League verbringen. Parallel bleibt man der win2day BSL erhalten.

    Premiere feiert der Verein aus dem zehnten Gemeindebezirk am 3. Oktober 2025 zuhause gegen Ilirija aus Slowenien. Die Partien der Regular Season finden jeweils wöchentlich ohne Unterbrechung statt. Jeder Verein hat zwei spielfreie Runden, Vienna hat in Runde 7 und 10 Pause. Letzter Spieltag für Vienna ist der 6. Februar 2026 daheim gegen Zadar (Kroatien). 

    Erstmals besteht die Liga aus 18 Teams, die in zwei Pools aufgeteilt sind. Vienna ist in Gruppe B mit Roter Stern Belgrad (Serbien), Buducnost (Montenegro), Cedevita Olimpija (Slowenien), Spartak Office Shoes (Serbien), Bosna Visit Sarajevo (Bosnien), Mega Superbet (Serbien), Zadar (Kroatien) und Ilirija (Slowenien) vertreten.

    Innerhalb des Pools werden je ein Heim- und Auswärtsspiel gegeneinander bestritten. Die Top-4 aus jeder Gruppe steigen in die Top-8-Stage auf, während die restlichen Teams die Meisterschaft in der Play-Out-Stage fortsetzen. Die K.o.-Spiele starten am 13. Februar.

    Der gesamte Spielplan von BC Vienna im Überblick:

    Runde 1: Freitag, 3. Oktober 2025

    BC Vienna - Ilirija (SLO)

    Runde 2: Sonntag, 12. Oktober 2025

    Spartak Office Shoes (SRB) - BC Vienna

    Runde 3: Freitag, 17. Oktober 2025

    BC Vienna - Mega Superbet (SRB)

    Runde 4: Sonntag, 26. Oktober 2025

    BC Vienna - Buducnost (MNE)

    Runde 5: Samstag, 1. November 2025

    Bosna Visit Sarajevo (BIH) - BC Vienna

    Runde 6: Sonntag, 9. November 2025

    Cedevita Olimpija (SLO) - BC Vienna

    Runde 8: Sonntag, 23. November 2025 

    BC Vienna - Roter Stern Belgrad (SRB)

    Runde 9: Freitag, 5. Dezember 2025

    Zadar (CRO) - BC Vienna

    Runde 11: Samstag, 20. Dezember 2025

    Buducnost (MNE) - BC Vienna

    Runde 12: Samstag, 27. Dezember 2025

    Ilirija (SLO) - BC Vienna

    Runde 13: Sonntag, 4. Jänner 2026

    Mega Superbet (SRB) - BC Vienna

    Runde 14: Samstag, 10. Jänner 2026

    BC Vienna - Cedevita Olimpija (SLO)

    Runde 15: Freitag, 16. Jäner 2026

    BC Vienna - Spartak Office Shoes (SRB)

    Runde 16: Montag, 26. Jänner 2026

    Roter Stern Belgrad (SRB) - BC Vienna

    Runde 17: Freitag, 30. Jänner 2026

    BC Vienna - Bosna Visit Sarajevo (BIH)

    Runde 18: Freitag, 6. Februar 2026

    BC Vienna - Zadar (CRO)

    BSL-Klub in multinationaler Liga aufgenommen

    BSL-Klub in multinationaler Liga aufgenommen

    Sonstiges

    Mehr zum Thema

    Basketball-Meister Oberwart hat einen neuen Coach

    Basketball-Meister Oberwart hat einen neuen Coach

    Basketball - BSL
    Mit Pöltl! Österreich mit souveränem Sieg gegen Bulgarien

    Mit Pöltl! Österreich mit souveränem Sieg gegen Bulgarien

    Basketball - Nationalteam
    Pöltl glaubt an ÖBV-Qualifikation für Großereignis

    Pöltl glaubt an ÖBV-Qualifikation für Großereignis

    Basketball - Nationalteam
    ÖBV-Team will sich bei Pöltl-Comeback "Türen öffnen"

    ÖBV-Team will sich bei Pöltl-Comeback "Türen öffnen"

    Basketball - Nationalteam
    Hauchdünn! ÖBV-Team unterliegt bei Comeback von Pöltl

    Hauchdünn! ÖBV-Team unterliegt bei Comeback von Pöltl

    Basketball - Nationalteam
    3
    Zahltag für Luka Doncic bei den Los Angeles Lakers

    Zahltag für Luka Doncic bei den Los Angeles Lakers

    Basketball - NBA
    Fast ausverkauft! Pöltls Heim-Comeback zieht die Massen an

    Fast ausverkauft! Pöltls Heim-Comeback zieht die Massen an

    Basketball - Nationalteam
    Dukes gelingt mit ÖBV-Teamspieler ein Transfercoup

    Dukes gelingt mit ÖBV-Teamspieler ein Transfercoup

    Basketball - BSL

    Kommentare