Das ist der Spielplan für BC Vienna in der ABA League

Die ABA League (Adriatic Basketball Association) hat den Spielplan für die Saison 2025/26 veröffentlicht.

Mit BC Vienna ist erstmals auch ein österreichischer Klub in der multinationalen Liga dabei. Die Wiener werden die nächsten drei Jahre in der ABA League verbringen. Parallel bleibt man der win2day BSL erhalten.

Premiere feiert der Verein aus dem zehnten Gemeindebezirk am 3. Oktober 2025 zuhause gegen Ilirija aus Slowenien. Die Partien der Regular Season finden jeweils wöchentlich ohne Unterbrechung statt. Jeder Verein hat zwei spielfreie Runden, Vienna hat in Runde 7 und 10 Pause. Letzter Spieltag für Vienna ist der 6. Februar 2026 daheim gegen Zadar (Kroatien).

Erstmals besteht die Liga aus 18 Teams, die in zwei Pools aufgeteilt sind. Vienna ist in Gruppe B mit Roter Stern Belgrad (Serbien), Buducnost (Montenegro), Cedevita Olimpija (Slowenien), Spartak Office Shoes (Serbien), Bosna Visit Sarajevo (Bosnien), Mega Superbet (Serbien), Zadar (Kroatien) und Ilirija (Slowenien) vertreten.

Innerhalb des Pools werden je ein Heim- und Auswärtsspiel gegeneinander bestritten. Die Top-4 aus jeder Gruppe steigen in die Top-8-Stage auf, während die restlichen Teams die Meisterschaft in der Play-Out-Stage fortsetzen. Die K.o.-Spiele starten am 13. Februar.

Der gesamte Spielplan von BC Vienna im Überblick:

Runde 1: Freitag, 3. Oktober 2025

BC Vienna - Ilirija (SLO)

Runde 2: Sonntag, 12. Oktober 2025

Spartak Office Shoes (SRB) - BC Vienna

Runde 3: Freitag, 17. Oktober 2025

BC Vienna - Mega Superbet (SRB)

Runde 4: Sonntag, 26. Oktober 2025

BC Vienna - Buducnost (MNE)

Runde 5: Samstag, 1. November 2025

Bosna Visit Sarajevo (BIH) - BC Vienna

Runde 6: Sonntag, 9. November 2025

Cedevita Olimpija (SLO) - BC Vienna

Runde 8: Sonntag, 23. November 2025

BC Vienna - Roter Stern Belgrad (SRB)

Runde 9: Freitag, 5. Dezember 2025

Zadar (CRO) - BC Vienna

Runde 11: Samstag, 20. Dezember 2025

Buducnost (MNE) - BC Vienna

Runde 12: Samstag, 27. Dezember 2025

Ilirija (SLO) - BC Vienna

Runde 13: Sonntag, 4. Jänner 2026

Mega Superbet (SRB) - BC Vienna

Runde 14: Samstag, 10. Jänner 2026

BC Vienna - Cedevita Olimpija (SLO)

Runde 15: Freitag, 16. Jäner 2026

BC Vienna - Spartak Office Shoes (SRB)

Runde 16: Montag, 26. Jänner 2026

Roter Stern Belgrad (SRB) - BC Vienna

Runde 17: Freitag, 30. Jänner 2026

BC Vienna - Bosna Visit Sarajevo (BIH)

Runde 18: Freitag, 6. Februar 2026

BC Vienna - Zadar (CRO)