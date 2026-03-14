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BC Vienna feiert in ABA-League Heimsieg über Podgorica

Weiter geht es für die Wiener bereits kommende Woche in Kroatien.

BC Vienna feiert in ABA-League Heimsieg über Podgorica Foto: © GEPA
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Die Basketballer von BC Vienna haben in der Zwischenrunde (Play-out) der ABA League am Samstag ihren zweiten Sieg gefeiert.

Zuhause setzte sich die Truppe von Trainer Mike Coffin gegen Derby Podgorica aus Montenegro mit 91:79 (44:38) durch, als Vienna-Topscorer trat Marko Pavicevic mit 26 Punkten in Erscheinung.

Weiter geht es für die Wiener am kommenden Mittwoch mit dem Gastspiel bei Split in Kroatien.

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