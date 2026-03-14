Altach und Klassenerhalt? "Werden wir uns nicht nehmen lassen"

Der SCR Altach bleibt weiter auf der Erfolgswelle. Die Vorarlberger bestätigen auch zum Auftakt der Qualifikationsgruppe ihre starke Phase und feiern vor heimischem Publikum im Schnabelholz einen 3:1-Erfolg gegen Blau-Weiß Linz.

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Die Vorarlberger setzen ihre positive Serie fort. Besonders im eigenen Stadion präsentiert sich die Zaric-Elf derzeit äußerst stabil: Drei Heimsiege in Folge sorgen für viel Selbstvertrauen, insgesamt holte die Mannschaft unter Trainer Ognjen Zaric elf Punkte aus den letzten sechs Bundesliga-Partien.

Zaric für Klassenerhalt optimistisch

Dass es aktuell läuft, spürt man auch innerhalb der Mannschaft. Mit dem Sieg baut Altach den Vorsprung auf Schlusslicht Blau-Weiß Linz auf zehn Punkte aus und macht damit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Trainer Ognjen Zaric zeigte sich nach dem Spiel im Sky-Interview entsprechend selbstbewusst:

"Zehn Punkte, das werden wir uns nicht mehr nehmen lassen. Wir werden jetzt auch versuchen, uns weiterzuentwickeln. Das hat man auch heute gesehen. Es ist natürlich auch schwierig in dieser Quali-Runde. Wir werden sicher niemanden unterschätzen, aber wir werden es uns auch nicht nehmen lassen."

Ingolitsch: "Eiskalt - das zeichnet uns aus"

Auch Torhüter Dejan Stojanovic hob die Bedeutung der drei Punkte hervor: "Es war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Sieg heute. Wir haben es kämpferisch jedenfalls hingebracht, spielerisch war es sehr schwer. Aber schlussendlich haben wir gewonnen und das ist das Wichtigste."

Ein Schlüssel zum Erfolg ist derzeit die Effizienz der Altacher. Sandro Ingolitsch meinte: "Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht, Blau-Weiß hat meiner Meinung nach eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht, aber wir waren, glaube ich, eiskalt - und das zeichnet uns aus in dieser Saison."

Partick Greil ergänzte: "Wir sind dann doch gut ins Spiel reingekommen, haben Kontrolle bekommen und dann auch die besseren Chancen gehabt. Und dann finde ich, dass das auch ein verdienter Sieg war."

Linz hadert mit Chancenverwertung

Bei den Gästen aus Linz überwog dagegen die Enttäuschung. Trainer Michael Köllner sah seine Mannschaft zwar mit einer guten Leistung, aber ohne die nötige Konsequenz: "Altach hat am Ende nicht so viele Chancen gehabt, aber sie waren eiskalt. Wir haben unsere Möglichkeiten leider nicht verwerten können."

Entsprechend angespannt bleibt die Situation im Tabellenkeller: "Natürlich ist sie prekär. Wir haben null Punkte geholt," so der Cheftrainer der Linzer weiter.

Dennoch zeigte sich Köllner optimistisch: "Wenn wir aber so spielen und den nötigen Killerinstinkt zeigen, bin ich guter Dinge, dass wir die Punkte holen können." Am kommenden Wochenende kann seine Truppe daheim gegen Ried schon zeigen, ob sie nun endlich punkten kann.