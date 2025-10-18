NEWS

ABA-League: BC Vienna mit Heimsieg über Belgrad

Die Wiener gewinnen damit ihr zweites Spiel in der Adriatischen Basketballliga.

BC Vienna hat im dritten Spiel der Basketball-ABA-League den zweiten Sieg gefeiert.

Die Wiener setzten sich am Freitag vor Heimpublikum gegen Mega Basket aus Belgrad mit 88:81 (47:43) durch.

Weitere Gegner in Gruppe B der Adriatic Basketball Association (ABA) sind unter anderem Roter Stern Belgrad, Bosna Sarajevo, Olimpija Ljubljana und Zadar.

Die beiden Heimpartien gegen Belgrad (23. November) und Sarajevo (1. Februar) werden in der neuen Sportarena Wien ausgetragen.

