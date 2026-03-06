Zweite Niederlage am Stück für Jakob Pöltl und die Toronto Raptors in der NBA.

Das Team aus Kanada verliert mit 107-115 bei den Minnesota Timberwolves.

Der entscheidende Akteur ist Anthony Edwards mit 22 erzielten Punkten, darunter ein beeindruckender beidhändiger Dunk über RJ Barrett. Für die Minnesota Timberwolfes ist es der fünfte Sieg in Serie gegen die Raptors.

Im dritten Viertel nutzte Edwards einen Crossover-Dribbling, um sich in der Zone freizuspielen, sprang hoch über den Ring und stopfte den Ball hinein, wobei er sich anschließend mit Barrett anlegte.

Minnesota in den Top-Drei

Nach einer 41-Punkte-Leistung beim 117:110-Sieg gegen Memphis am Dienstagabend zeigte Edwards eine effiziente Leistung und traf 8 von 12 Würfen aus dem Feld und fünf von acht Dreiern.

Da Houston in der Verlängerung gegen Golden State verloren hat, liegen die Timberwolves (40:23) nun vor den Rockets auf dem dritten Platz der Western Conference. Toronto hat vier der letzten fünf Spiele verloren, bleibt aber Fünfter in der Eastern Conference.

Pöltl verbuchte neun Punkte, sieben Rebounds, vier Assists, zwei Steals sowie einen Block in 29:04 Einsatzminuten.