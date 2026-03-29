Nächster MotoGP-Sieg! Bezzecchi setzt seine Serie in Austin fort

Marco Bezzecchi bleibt der Überflieger der MotoGP!

Auch beim Grand Prix der USA in Austin führt der italienische Aprilia-Pilot jede Rennrunde an und fährt zu seinem fünften Sieg in Folge. Solch eine Serie gelang bis dato nur Valentino Rossi und Marc Marquez.

Jorge Martin sorgt sogar für einen Doppelsieg für den italienischen Hersteller. Mit Pedro Acosta hat Österreich dank seiner KTM einen Beitrag am Podium. Der Spanier wird hinter seinem Landsmann Dritter, nachdem er unmittelbar nach dem Start kurz an der Spitze liegt.

Weltmeister Marc Marquez, bislang sieben Mal Sieger in Austin, steuert seine Ducati auf Rang fünf.

Bezzecchi im WM-Kampf wieder voran

Mit 81 Punkten führt Bezzecchi die WM-Wertung nun vier Zähler vor Martin an, der am Samstag zum 17. Mal in seiner Karriere in einem Sprint gewonnen hatte.

In der Moto3-Kategorie landet der Oberösterreicher Leo Rammerstorfer als 20. am Ende des Feldes.

Bezzecchi: "Lass uns so weitermachen"

Die Dominanz von Bezzecchi könnte aktuell nicht größer sein, er führte nun 121 Runden am Stück bei Grand-Prix-Rennen das Feld an, was es zuvor noch nie gegeben hat. Er ist zudem der erste Fahrer in über drei Jahren, der die ersten drei WM-Rennen alle gewonnen hat.

"Ich war sehr traurig gestern, es war wichtig heute ein gutes Rennen hinzulegen. Ich bin so glücklich", resümierte der Sieger, der am Samstag im Sprint auf Position zwei liegend zu Sturz gekommen war.

Vom Gewinnen hat er noch lange nicht genug. "Lass uns so weitermachen", diktierte er in die Mikrofone.