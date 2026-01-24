Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers POR Toronto Raptors Toronto Raptors TOR
Endstand
98:110
12:19 , 31:31 , 31:26 , 24:34
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Toronto feiert in Portland dritten Auswärtssieg in Serie

Ohne den schon länger verletzten Jakob Pöltl springen die Raptors im NBA-Osten auf Rang drei.

Toronto feiert in Portland dritten Auswärtssieg in Serie Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Der Erfolgslauf der Toronto Raptors in der Fremde hat am Freitag (Ortszeit) auch bei den Portland Trail Blazers angehalten.

Die Kanadier gewannen 110:98 und übernahmen mit dem dritten Auswärtssieg hintereinander vorerst Platz drei in der Eastern Conference der National Basketball Association (NBA). Sandro Mamukelashvili, Jakob Pöltls "Vertreter" auf der Center-Position, war mit 22 Punkten der erfolgreichste Scorer.

Die Verletzungspause des heimischen NBA-Pioniers dauert nun schon zwei Monate. Der 30-jährige Wiener, den Rückenprobleme plagen, ist seit seinem bisher letzten Einsatz drei Tage vor dem Heiligen Abend zwar seit Anfang Jänner im Training, jedoch noch nicht spielfähig.

Niederlagen für Spitzenteams

Die Serie von fünf Auswärtspartien hintereinander geht für die Raptors am Sonntag mit der wohl schwerstmöglichen Aufgabe zu Ende. Toronto gastiert bei Titelverteidiger Oklahoma City Thunder. Der NBA-Spitzenreiter verlor am Freitag allerdings überraschend gegen die Indiana Pacers 114:117. Selbst 47 Punkte von Topstar Shai Gilgeous-Alexander verhinderten die Niederlage nicht.

Auch die Detroit Pistons gingen als Verlierer vom Parkett. Der Leader im NBA-Osten musste sich den Houston Rockets 104:111 geschlagen geben. Kevin Durant erzielte 32 Punkte für die Texaner.

Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA

#28 - Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)
#28 - Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Weiter ohne Pöltl: Toronto gewinnt in Sacramento

Weiter ohne Pöltl: Toronto gewinnt in Sacramento
BSL: Kapfenberg fixiert Playoff, Fürstenfeld holt 1. Saisonsieg

BSL: Kapfenberg fixiert Playoff, Fürstenfeld holt 1. Saisonsieg

Basketball
1
NBA: Curry durchbricht neue Schallmauer

NBA: Curry durchbricht neue Schallmauer

Basketball
Tochter von Ex-NBA-Star wird bestbezahlteste Fußballerin der Welt

Tochter von Ex-NBA-Star wird bestbezahlteste Fußballerin der Welt

Frauen-Fußball
1
Die Startliste für den Frauen-RTL in Spindlermühle

Die Startliste für den Frauen-RTL in Spindlermühle

Ski Alpin
Ski Alpin heute: Riesentorlauf der Frauen in Spindlermühle

Ski Alpin heute: Riesentorlauf der Frauen in Spindlermühle

Ski Alpin
Sinner müht sich trotz Krämpfen ins Melbourne-Achtelfinale

Sinner müht sich trotz Krämpfen ins Melbourne-Achtelfinale

Tennis
Kommentare

Kommentare

Basketball Jakob Pöltl Detroit Pistons Kevin Durant Indiana Pacers Oklahoma City Thunder Houston Rockets Toronto Raptors National Basketball Association Shai Gilgeous-Alexander Portland Trail Blazers