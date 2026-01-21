Es sind die letzten Sekunden in einem Basketball-Match, die Wurfuhr tickt herunter: 3, 2, 1 – BUZZER! Der Spieler bekommt den Wurf noch rechtzeitig vor Ablauf der Shot Clock los – KORB! Die Halle bricht in Ekstase aus – es sind die Momente, die diesen Sport so besonders machen.

Doch diese Dramatik war nicht immer gegeben. Bis in die 1950er-Jahre kam die National Basketball Association ohne Wurfuhr aus. Erst die Einführung der Shot Clock, die jedem Team pro Angriff exakt 24 Sekunden Zeit für einen Abschluss gewährt, revolutionierte das Spiel und machte es zu dem Spektakel, das wir heute kennen und lieben.

Bis zur Saison 1954/55 sind low-scoring Games eher die Regel als die Ausnahme. Teams versuchten, früh in Führung zu gehen, und den Ball anschließend lange in den eigenen Reihen zu halten („Stalling“). Speziell in der zweiten Halbzeit verkam das Spiel dadurch oft zu einem langweiligen Ballgeschiebe.

Negativer Höhepunkt war ein 19:18 zwischen den Fort Wayne Pistons und den Minneapolis Lakers – das Spiel mit den wenigsten erzielten Punkten in der NBA-Geschichte.

Doch mit der revolutionären Idee einer Shot Clock von Danny Biasone sollte sich das ändern. Das erste offizielle Spiel, bei dem eine Wurfuhr zum Einsatz kam, endete mit 98:95 zwischen den Rochester Royals und den Boston Celtics.