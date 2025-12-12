Sacramento Kings Sacramento Kings SAC Denver Nuggets Denver Nuggets DEN
Endstand
105:136
26:41 , 28:36 , 27:32 , 24:27
NEWS

Rekord: Denver Nuggets feiern elften Sieg in Serie

Das Team um Superstar Nikola Jokic triumphiert auch gegen die Sacramento Kings. Die Celtics müssen gegen Milwaukee hingegen eine Niederlage hinnehmen.

Die Denver Nuggets um Basketball-Superstar Nikola Jokic haben am Donnerstag (Ortszeit) in der NBA ihren elften Auswärtssieg in Serie und damit einen Klubrekord gefeiert.

Das Team aus Colorado gewann bei den Sacramento Kings mit 136:105. Jokic kam dabei auf 36 Punkte, zwölf Rebounds und acht Assists.

Eine Überraschung gab es in Milwaukee, wo die Boston Celtics den ersatzgeschwächten Bucks mit 101:116 unterlagen und die erste Niederlage nach fünf Siegen in Folge kassierten.

