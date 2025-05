Die New York Knicks machen das Duell um den Einzug ins NBA-Finale spannend!

Der zweifache Champion besiegt die Indiana Pacers in der Nacht auf Freitag mit 111:94, wehrt damit einen ersten Matchball ab und stellt in der "best-of-seven"-Serie auf 2:3.

Im Madison Square Garden ist es allen voran Jalen Brunson, der die Knicks zurück ins Rennen um den Finaleinzug bringt - er steuert 32 Punkte bei, auf der anderen Seite zeigt Karl Anthony Towns mit 24 Zählern auf.

Knicks wollen Historisches schaffen

Den Finaleinzug bereits in der Tasche haben die Oklahoma City Thunder, die das Playoff-Duell mit den Minnesota Timberwolves für sich entschieden.

Bereits in der Nacht auf Sonntag steht in Indianapolis die nächste Schicksalspartie zwischen den Knicks und den Pacers an.

Sollten die Knicks tatsächlich die Trendwende schaffen, wäre das historisch: In der Geschichte der NBA drehten nur 13 Teams eine Serie nach einem 1:3-Rückstand. Obendrein wäre es für das Franchise der erste Finaleinzug seit 26 Jahren .

