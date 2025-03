Ohne Jakob Pöltl haben die Toronto Raptors in der Nacht auf Dienstag die zweithöchste Saisonpleite in de NBA kassiert.

Das 89:129 bei den Phoenix Suns ist gleichzeitig die 45. Niederlage im Spieljahr. Der 29-jährige Center aus Wien erhält zum vierten Mal in den vergangenen sieben Partien eine Pause.

Frühe Vorentscheidung

Die Vorentscheidung in Phoenix fällt bereits im zweiten Viertel, das mit 39:11 an die Gastgeber geht. Scottie Barnes erzielt als bester Werfer der Raptors 16 Punkte. Am Donnerstag sind die Kanadier im dann vierten Auswärtsspiel hintereinander bei den Golden State Warriors zu Gast, deren Serie von sieben Siegen mit einem 105:114 gegen die Denver Nuggets ein Ende findet.

In Abwesenheit des angeschlagenen Topstars Nikola Jokic avanciert Aaron Gordon mit 38 Zählern zum Topscorer der Franchise aus Colorado. Russell Westbrook verbucht mit je zwölf Punkten und Rebounds sowie 16 Assists sein 204. Triple-Double in der regulären NBA-Saison. Die Kalifornier werden von Jimmy Butler (23) und Stephen Curry (20) angeführt.