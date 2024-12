Ohne ihren verletzten Center Jakob Pöltl verlieren die Toronto Raptors gegen die Houston Rockets 110:114.

Die Kanadier erleiden damit nach November zum zweiten Mal in der laufenden NBA-Saison sieben Niederlage in Serie. Wann der Wiener, der an einer Leistenzerrung laboriert, sein Comeback geben kann, steht vorerst nicht fest. Am Samstag war er laut kanadischen Medienberichten im Training.

Die Raptors, die neuerlich auch auf den erkrankten RJ Barrett verzichten müssen, haben gegen den Dritten der Western Conference den besseren Start und führen zu Beginn des zweiten Viertels 42:26.

Die Rockets ziehen jedoch nach, worauf sich ein offener Schlagabtausch entwickelt. Spielentscheidend ist letztlich ein 15:5-Lauf der Gäste im Schlussabschnitt auf 101:91.

Triple-Double von Jokic

Rookie Ja'kobe Walter ist mit einer Karrierebestleistung von 27 Punkten der Topscorer der Kanadier, die bereits am Montag wieder im Einsatz sind. Toronto gastiert bei den New York Knicks.

Erst nach Verlängerung setzen sich die Denver Nuggets bei Nachzügler New Orleans Pelicans 132:129 durch. Nikola Jokic verbucht mit 27 Zählern, 13 Rebounds und zehn Assists ein Triple-Double. Jamal Murray steuert ebenfalls 27 Punkte zum Sieg bei.