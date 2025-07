Jakob Pöltl steht ein dicker NBA-Deal bevor!

Der Wiener wird seinen Vertrag mit den Toronto Raptors um vier Jahre bis 2030 verlängern und dafür 104 Millionen US-Dollar kassieren.

Der 29-Jährige zieht seine Player Option für die Saison 2026/27 für 19,5 Mio. und hängt weitere drei Jahre zu stattlichen Konditionen dran.

"Ich freue mich sehr, bei den Raptors verlängern zu können. Wir haben über die letzten Jahre ein wirklich cooles Team aufgebaut und sind immer noch dabei, besser zu werden. Ich glaube an das Commitment des Managements und des Teams, dass wir zurück in die Playoffs wollen. Deswegen fühle ich mich mit meiner langfristigen Bindung auch sehr wohl", zeigt sich der 29-jährige Wiener mit dem neuen Vertrag glücklich und ergänzt: "Ich fühle mich extrem wohl in der Stadt und ich finde, wir haben die besten Fans in der Liga. Ich freue mich, dass alles in trockenen Tüchern ist."

Pöltl war vor mittlerweile neun Jahren, im NBA-Draft 2016, von den Raptors an der neunten Stelle ausgewählt worden und debütierte später im selben Jahr in der Liga. 2018 schloss er sich den San Antonio Spurs an, bei denen er bis Februar 2023 aktiv war. Anschließend wechselte er zurück nach Toronto.



