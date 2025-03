NBA: Pöltl kann bei Niederlage gegen Ex-Klub nur zusehen

Weil Jakob Pöltl seit mittlerweile mehr als zwei Wochen in jedem zweiten Spiel eine Pause erhält, hat er am Sonntag (Ortszeit) in der (NBA) auch das Duell mit seinem Ex-Klub verpasst.

Die Toronto Raptors waren beim 89:123 gegen die San Antonio Spurs chancenlos und erlitten die zweithöchste Heimniederlage der Saison. Scottie Barnes erzielte als bester Scorer 22 Punkte. Bereits am Montag gastieren die Kanadier bei den Washington Wizards.

NBA-Leader Oklahoma City Thunder gewann bei den LA Clippers 103:101. Shai Gilgeous-Alexander sorgte mit zwei verwandelten Freiwürfen drei Sekunden vor Schluss für die Entscheidung. Der "MVP"-Anwärter war mit 26 Zählern auch erfolgreichster Werfer der Partie.

Cleveland beenden Niederlagen-Serie

Die Cleveland Cavaliers, Spitzenreiter in der Eastern Conference, haben mit einem 120:91 bei Utah Jazz eine Serie von zuletzt vier Niederlagen gestoppt. Angeführt von Jarrett Allen (18) scorten sechs Spieler zweistellig.

In Houston beendeten die Denver Nuggets mit einem 116:111 den Erfolgslauf der Rocktes, der neun Spiele angedauert hatte. Jamal Murray ragte mit 39 Punkten heraus.

Topstar Nikola Jokic fehlte weiterhin verletzt. Andrew Wiggins führte Miami Heat nach zuletzt zehn Pleiten mit 42 Zählern zu einem 122:105 gegen die Charlotte Hornets.

