3x3: Österreichs Männer bei WM im Play-off

Österreichs Männer schaffen bei der 3x3-Basketball-WM in Ulaanbaatar den Aufstieg ins Play-off!

Am Donnerstag feiern Toni Blazan, Quincy Diggs und Fabio Söhnel nach einer 12:21-Niederlage gegen Puerto Rico einen 21:17-Erfolg über den späteren Gruppensieger China und beenden Pool C hinter Puerto Rico, aber noch vor Frankreich und Kanada auf Platz drei. Damit trifft der Europameister am Freitag im Play-off um das Viertelfinale auf Lettland.

Die Letten holten in Gruppe B Siege über Montenegro, Japan und die Mongolei, mussten sich nur den USA 18:21 geschlagen geben. Der Gewinner des Duells bekommt es im Viertelfinale am Samstag mit der Schweiz zu tun.