Nach Weihnachts-Show! LeBron James mit Kampfansage an NFL

Die NBA hatte am 25. Dezember gleich mehrere denkwürdige Spiele im Angebot.

Unter anderem gewinnen die Los Angeles Lakers einen engen Contest mit den Golden State Warriors mit 115:113.

Besonders die Superstars zeigen auf: LeBron James glänzt bei seinem insgesamt 11. Sieg am Christmas-Day (NBA-Rekord!) mit 31 Punkten und zehn Assists.

Steph Curry kann zwar ebenfalls mit 38 Punkten aufzeigen, am Ende reicht es jedoch nicht ganz für den Sieg.

Mit diesem Spiel machte die NBA ganz klar Werbung in eigener Sache. Dass die NFL am Weihnachts-Tag zur Konkurrenz werde, gefällt James nicht wirklich. "Ich liebe die NFL, aber Weihnachten ist unser Tag", meint er nach dem Spiel.

Die New York Knicks gewinnen am Mittwoch 117:114 gegen die San Antonio Suprs. Victor Wembanyama steuert zwar 42 Punkte und 18 Rebounds bei, letztlich reicht es aber nicht ganz für den Erfolg.

Die Dallas Mavericks verlieren ohne Luka Doncic 99:105 gegen die Minnesota Timberwolves, und die Philadelphia 76ers überraschen mit einem 118:114-Sieg gegen die Boston Celtics. Tyrese Maxey und Joel Embiid kombinieren für 60 Punkte.

