Lamar Jackson "joggt" zu historischem NFL-Rekord

Die Baltimore Ravens (11-5) sind wieder zurück an der Spitze der AFC North!

Die Ravens profitieren am 25. Dezember zunächst von der Niederlage der Pittsburgh Steelers gegen die Kansas City Chiefs (Chiefs überzeugen auf Netflix >>>), und legen wenig später selbst einen 31:2-Kantersieg gegen die Houston Texans (9-7) nach.

Baltimore dominiert die Partie dank seines starken Laufspiels von Beginn weg: Derrick Henry glänzt mit 147 Rushing Yards und einem Touchdown, Lamar Jackson legt 87 Rushing Yards und einen Touchdown obendrauf.

Der 27-jährige Quarterback trug sich zudem in die NFL-Rekordbücher ein. Mit seinen 6.110 Karriere-Rushing-Yards überflügelt er in seiner erst siebenten NFL-Spielzeit die bisherige Quarterback-Rekordmarke von Michael Vick - und ist damit wohl offiziell der beste "Läufer", den es je auf der Quarterback-Position gab.

Dies untermauert er mit 21,25 Meilen pro Stunde, die bei seinem Touchdown-Lauf gemessen wurden - noch nie war er in seiner Karriere schneller! Auch wenn es Lamar Jackson nach dem Spiel kaum glauben kann: "Ich bin nur gejoggt! Ich musste gar nicht viel tun."

Die Houston Texans, die als Sieger der AFC South bereits fix in den Playoffs stehen, kassieren indes ihre zweite Niederlage in Folge. C.J. Stroud erwischte einen Horrortag, die einzigen zwei Punkte der Texans kamen nach einem Safety.

Lamar Jackson keeps the Ravens’ Christmas party rolling in Houston. 😤🎄 🎥 NFL, Netflix pic.twitter.com/EaSJw5W45F

Lamar Jackson’s reaction to finding out he had the fastest run of his career tonight is priceless 😂 via JamisonHensley/X pic.twitter.com/cWNr4SxDe8