Mit 40 Jahren - nächster Meilenstein für LeBron

Er hat es schon wieder getan! LeBron James knackt die nächste Schallmauer. Der führende Scorer der NBA-Geschichte schafft erneut Historisches.

Schon vor dem Duell der LA Lakers gegen die New Orleans Pelicans steht der 40-Jährige bei 49.999 Karrierepunkten. Es war klar: Mit dem nächsten Punkt würde LeBron James als erster Spieler überhaupt die 50.000-Punkte-Marke knacken.

In der vierten Minute des ersten Viertels war es so weit – Doncic zieht in Ballbesitz zwei Gegenspieler auf sich und legt auf den völlig freien James ab. Ein schneller Wurf aus der Ecke... SWOOSH!

Ein weiterer Meilenstein in der legendären Karriere von LeBron James. Doch damit nicht genug: "The King" liefert starke 34 Punkte ab und führt gemeinsam mit Luka Doncic (30 Punkte) die Lakers zum siebten Sieg in Folge.

