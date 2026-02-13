Nach 21 Saisonen: "Point God" Paul erklärt Rücktritt

Der zwölffache "All-Star" Chris Paul verkündet nach 21 Saisonen in der National Basketball Association seinen Rücktritt.

"Auch wenn dieses Kapitel als NBA-Spieler nun abgeschlossen ist, wird Basketball für immer Teil meiner DNA bleiben", schrieb der 40-Jährige am Freitag auf Instagram.

Pauls Plan war eigentlich, mit Saisonende abzutreten. Zuletzt wurde er von den Los Angeles Clippers aus gehalts-taktischen Gründen zu den Toronto Raptors getradet.

Der Klub von Jakob Pöltl stellte ihn am Freitag wenig überraschend frei. Für die Clippers hatte Paul in dieser Saison im Schnitt 2,9 Punkte und 3,3 Assists angeschrieben. Seit Anfang Dezember kam er nicht mehr zum Einsatz.

Mit insgesamt 12.552 Assists rangiert der "Point God" in der ewigen NBA-Statistik in dieser Kategorie auf Rang zwei hinter John Stockton (15.806). Mit den USA gewann Paul 2008 in Peking und 2012 in London zweimal olympisches Gold. Einen NBA-Titel holte er nie, 2021 verlor er mit den Phoenix Suns in den Finals gegen die Milwaukee Bucks.