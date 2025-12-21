Kapfenberg Bulls Kapfenberg Bulls KAP Flyers Wels Flyers Wels FLY
Endstand
100:102
25:20 , 23:29 , 28:31 , 24:22
Flyers Wels gewinnen Spitzenduell in Kapfenberg hauchdünn

Die Steirer kassieren die erste Heimniederlage der Saison. Siege gibt es auch für die Gmundner und die Grazer.

Mit einem knappen 102:100 in Kapfenberg entscheiden die Basketballer von Wels am Sonntag den Liga-Schlager der 14. Runde für sich und setzen sich an die Tabellenspitze.

In einem Duell auf Augenhöhe führen die Steirer dreieinhalb Minuten vor dem Ende mit 94:90, müssen sieben Sekunden vor Schluss aber den entscheidenden Wurf hinnehmen und gehen erstmals in dieser Saison zuhause als Verlierer vom Platz.

"Gratulation an beide Mannschaften und an das Publikum für einen tollen Fight. Beide Teams haben mit Verletzungen und Krankheiten zu kämpfen gehabt, aber bis zum Schluss nicht aufgegeben. Defense war nicht wirklich Trumpf, am Ende haben wir glücklich gewonnen", sagt Wels-Coach Sebastian Waser.

Die Swans Gmunden gewinnen mit 95:79 gegen SKN St. Pölten Basketball. Der UBSC Graz setzt sich mit 83:58 gegen die Eisenstadt Dragonz durch.

