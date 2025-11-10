Das Burgenland-Derby liegt hinter uns – die Emotionen kochen noch nach! Passend zum Basketball-Highlight des Wochenendes gibt’s jetzt die Chance, ein echtes Stück Dragonz-Style zu gewinnen: das originale Eisenstadt Dragonz Trikot + Shorts.

Ein Must-have für alle Fans der win2day Basketball Superliga!

Das gibt’s zu gewinnen:

1x Eisenstadt Dragonz Auswärts Trikot + Shorts Basketball Trikot Crunchtime (Herren L) Basketball Shorts Magic (Herren L) Team: Eisenstadt Dragonz Nummer: 0



Teilnahmeschluss: 30.11.2025 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und das originale Dragonz-Outfit sichern!