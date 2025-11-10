NEWS

GEWINNSPIEL: Eisenstadt Dragonz Basketball Trikot + Shorts!

Sichere dir deine Chance auf das originale Eisenstadt Dragonz Trikot & Shorts der win2day Superliga!

Gewinne das originale Eisenstadt Dragonz Basketball-Outfit – Trikot & Shorts

Das Burgenland-Derby liegt hinter uns – die Emotionen kochen noch nach! Passend zum Basketball-Highlight des Wochenendes gibt’s jetzt die Chance, ein echtes Stück Dragonz-Style zu gewinnen: das originale Eisenstadt Dragonz Trikot + Shorts.

Ein Must-have für alle Fans der win2day Basketball Superliga!

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 1x Eisenstadt Dragonz Auswärts Trikot + Shorts

    • Basketball Trikot Crunchtime (Herren L)

    • Basketball Shorts Magic (Herren L)

    • Team: Eisenstadt Dragonz

    • Nummer: 0

Teilnahmeschluss: 30.11.2025 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und das originale Dragonz-Outfit sichern!

