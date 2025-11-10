Gewinne das originale Eisenstadt Dragonz Basketball-Outfit – Trikot & Shorts
Das Burgenland-Derby liegt hinter uns – die Emotionen kochen noch nach! Passend zum Basketball-Highlight des Wochenendes gibt’s jetzt die Chance, ein echtes Stück Dragonz-Style zu gewinnen: das originale Eisenstadt Dragonz Trikot + Shorts.
Ein Must-have für alle Fans der win2day Basketball Superliga!
Das gibt’s zu gewinnen:
1x Eisenstadt Dragonz Auswärts Trikot + Shorts
Basketball Trikot Crunchtime (Herren L)
Basketball Shorts Magic (Herren L)
Team: Eisenstadt Dragonz
Nummer: 0
Teilnahmeschluss: 30.11.2025 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.
Jetzt teilnehmen und das originale Dragonz-Outfit sichern!