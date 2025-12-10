Sponsored Content

Mobbing im Netz: Respekt, Regeln, Verantwortung

In der dritten Episode des Drei DigiTalks – Safe Edition diskutieren Fußballspielerin Victoria Garcia-Leitner, Psychotherapeutin Julia Dier und Drei-Experte Christoph Prantl über Mobbing im Netz – und Lösungen dafür.

Mobbing im Netz: Respekt, Regeln, Verantwortung
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Beleidigungen in Chatgruppen, Hetze in den sozialen Medien oder Ausgrenzungen – Mobbing im Netz ist für viele Kinder mit dem ersten Smartphone schon traurige Realität. Doch wie können Kinder und Eltern damit umgehen und was können wir vom Sport lernen, wenn es um Fair Play im Netz geht?

Im neuen Drei DigiTalk – Safe Edition sprechendazu drei spannende Gäste:

  • Victoria Leitner Garcia, Fußballerin Rapid Wien & Social Media Managerin

  • Julia Dier, Psychotherapeutin an der Siegmund-Freud-Universität

  • Christoph Prantl, Produktmanager und Sicherheitsexperte bei Drei

Sie zeigen, welche technischen Schutzmaßnahmen helfen, wie Eltern Unterstützung bieten können – und warum Teamgeist und Respekt nicht nur am Spielfeld zählen, sondern auch online.

Das ganze Gespräch gibt’s im Video:

Mehr zum Thema

NFL: Das Power Ranking vor Week 15 - Colts im freien Fall

NFL: Das Power Ranking vor Week 15 - Colts im freien Fall

Football
1
Premierensieger bei den Austrian Padel Masters 2025

Premierensieger bei den Austrian Padel Masters 2025

Mehr Sport
Fix! Wolfsburg hat einen neuen Sportdirektor

Fix! Wolfsburg hat einen neuen Sportdirektor

Deutsche Bundesliga
Erste Niederlage! ÖEHV-Team verliert bei U20-WM gegen Norwegen

Erste Niederlage! ÖEHV-Team verliert bei U20-WM gegen Norwegen

Eishockey WM
8
Sturm erwartet brisantes Duell gegen Arnautovics Roter Stern

Sturm erwartet brisantes Duell gegen Arnautovics Roter Stern

Europa League
8
Kurzfristiger Ausfall: BVB muss auf Sabitzer verzichten

Kurzfristiger Ausfall: BVB muss auf Sabitzer verzichten

Champions League
Im Flieger nach Graz! Arnautovic vor Blitz-Comeback gegen Sturm

Im Flieger nach Graz! Arnautovic vor Blitz-Comeback gegen Sturm

Europa League
11
Kommentare
sponsored content SK Rapid Frauen