Mobbing im Netz: Respekt, Regeln, Verantwortung
In der dritten Episode des Drei DigiTalks – Safe Edition diskutieren Fußballspielerin Victoria Garcia-Leitner, Psychotherapeutin Julia Dier und Drei-Experte Christoph Prantl über Mobbing im Netz – und Lösungen dafür.
Beleidigungen in Chatgruppen, Hetze in den sozialen Medien oder Ausgrenzungen – Mobbing im Netz ist für viele Kinder mit dem ersten Smartphone schon traurige Realität. Doch wie können Kinder und Eltern damit umgehen und was können wir vom Sport lernen, wenn es um Fair Play im Netz geht?
Im neuen Drei DigiTalk – Safe Edition sprechendazu drei spannende Gäste:
Victoria Leitner Garcia, Fußballerin Rapid Wien & Social Media Managerin
Julia Dier, Psychotherapeutin an der Siegmund-Freud-Universität
Christoph Prantl, Produktmanager und Sicherheitsexperte bei Drei
Sie zeigen, welche technischen Schutzmaßnahmen helfen, wie Eltern Unterstützung bieten können – und warum Teamgeist und Respekt nicht nur am Spielfeld zählen, sondern auch online.