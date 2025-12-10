Mobbing im Netz: Respekt, Regeln, Verantwortung

Beleidigungen in Chatgruppen, Hetze in den sozialen Medien oder Ausgrenzungen – Mobbing im Netz ist für viele Kinder mit dem ersten Smartphone schon traurige Realität. Doch wie können Kinder und Eltern damit umgehen und was können wir vom Sport lernen, wenn es um Fair Play im Netz geht?

Im neuen Drei DigiTalk – Safe Edition sprechendazu drei spannende Gäste:

Victoria Leitner Garcia, Fußballerin Rapid Wien & Social Media Managerin

Julia Dier, Psychotherapeutin an der Siegmund-Freud-Universität

Christoph Prantl, Produktmanager und Sicherheitsexperte bei Drei

Sie zeigen, welche technischen Schutzmaßnahmen helfen, wie Eltern Unterstützung bieten können – und warum Teamgeist und Respekt nicht nur am Spielfeld zählen, sondern auch online.

Das ganze Gespräch gibt’s im Video: