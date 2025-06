Trotz schwachen Starts: Marc Marquez gewinnt Aragon-Sprint

Marc Marquez gewinnt den MotoGP-Sprint beim Grand Prix von Aragon in Spanien!

Dahinter auf Rang zwei landet sein Bruder Alex Marquez. Das Podest komplettiert Fermin Aldeguer, der von Rang sieben startend noch aufs Stockerl fährt. Auf Rang vier landet Franco Morbidelli, hauchdünn vor KTM-Pilot Pedro Acosta.

Besonders bitter verläuft der Sprint für Francesco Bagnaia, der von Rang vier auf zwölf zurückfällt.

Dabei muss Polesetter Marc Marquez seine Spitzenposition bereits am Start hergeben und fällt zwischenzeitlich auf Rang vier zurück. Am Ende kämpft er sich aber wieder Platz um Platz nach vorne und schnappt sich in der sechsten Runde in Kurve eins seinen Bruder, übernimmt wieder die Führung und fährt den Sieg nach Hause.

In der WM-Wertung baut Marc Marquez die Führung damit weiter aus. Der Spanier liegt mit 208 Punkten jetzt 27 Punkte vor seinem Bruder Alex (181 Punkte). Dritter ist Bagnaia (124 Punkte).

