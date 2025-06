Sprint-Sieg und 100. Pole für Marc Marquez in Mugello

Marc Marquez gelingt der perfekte Samstag beim neunten MotoGP-Saisonlauf der Saison!

Der WM-Leader holt sich in Mugello sowohl die Pole Position für den Grand Prix am Sonntag, als auch den Triumph im Sprint am Samstagnachmittag.

Im Sprint siegt der achtfache Weltmeister (Ducati) vor seinem Bruder Alex Marquez (Gresini) und Teamkollege Francesco Bagnaia. Vierter wird Maverick Vinales (Tech3), Fünfter Fabio Di Giannantonio (VR46).

Damit sind die Marquez-Brüder im Sprint weiterhin ungeschlagen. Bagnaia schafft es abermals trotz großer Bemühungen nicht, die Beiden zu biegen.

100. Pole für Marquez

Die Pole Position für das neunte Rennen der Saison und zugleich die 100. in seiner Karriere sicherte sich Marc Marquez mit einer Rundenzeit von 1:44,169.

Ebenfalls in der ersten Startreihe stehen seine beiden größten WM-Kontrahenten: Francesco Bagnaia sowie Bruder Alex Marquez. Fabio Quartararo (Yamaha) präsentiert sich nach seinem Spitalbesuch am Freitag stark und sichert sich den vierten Startplatz.

Ebenfalls in den Top Ten klassieren sich Maverick Vinales (Tech3), Franco Morbidelli (VR46), Fabio Di Giannantonio (VR46), Pedro Acosta (KTM), Alex Rins (Yamaha) und Marco Bezzecchi (Aprillia).

Das Rennen am Sonntag startet um 14 Uhr.

