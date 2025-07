Schulterverletzungen legen MotoGP-Stars lahm

Heftige Szenen beim Sprint der MotoGP auf dem Sachsenring.

Der WM-Fünfte Franco Morbidelli lag aussichtsreich im Rennen, als er sich mit meheren Überschlägen aus dem Rennen verabschieden musste.

Der Italiener in Diensten des VR46-Teams verletzte sich bei dem spektakulären Sturz. An einen Einsatz im Rennen (ab 14 Uhr im LIVE-Ticker>>>) ist nicht zu denken. Untersuchungen im Medical Center und später in Chemnitz haben eine schwere Prellung der linken Schulter ergeben. Weitere Untersuchungen erfolgen in der Heimat.

THAT WAS HUGE 😱

